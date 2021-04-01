В пригородах Улан-Удэ весенние воды размывают дороги

Чиновники говорят, что ситуация под контролем

В местном паблике «Аноним 03» жители села Сотниково опубликовали видео, на котором показали, что весна сделала с местной дорогой: вода буквально разрушила путь в населенный пункт. Судя по кадрам, по такой дороге невозможно проехать и не угодить в яму.Пост в сообществе вызвал большую дискуссию.- Не одну улицу размыло так в Сотниково, - пишет местная жительница.- За что зарплату получает руководитель данного подразделения? Везде бардак, по всему Иволгинскому району, - высказался другой комментатор.В итоге в комментариях под постом ответ опубликовала администрация Иволгинского района. Чиновники заверили, что ситуация под контролем.- В Сотниково в результате обильного таяния снега подтоплено 16 улиц. На сегодняшний день дорожными службами произведена откачка талых вод, отсыпка, водоотведение и усиление бортов по улицам Тополиная, Октябрьская, Цветочная, Полевая, Садовая, Верхняя Садовая, Трактовая, Олимпийская, Новая и Коралловая. В целях ликвидации последствий снеготаяния в СП «Сотниковское» засыпано 1055 тонн инертных материалов, откачано 2190 кубов талых вод с дворов. На контроле ситуация с провалами земляного полотна по улицам Земляничная, Ягодная и пер. Цветочный. 31 марта МБУ «Иволга» отсыпали и выровняли 60 метров в пер. Цветочный, в 17:30 часов работы были вынуждены приостановить по причине того, что вода снова пошла с гор. Ситуация с подтоплением на контроле. Ведется постоянный мониторинг, - сообщили местные власти.Отметим, подобная картина наблюдается и в других пригородах Улан-Удэ. Так, в том же паблике появилось сообщение от жителей ДНТ «Пригородный» в Поселье. Как отмечают в сообщении, на проблему дорог обратили внимание только с приездом высокопоставленных лиц.- Дороги в ужаснейшем состоянии, каждый год весной и осенью с жителями своими силами и собранными деньгами «делаем дорогу». Администрация Иволгинского района никак нам не помогает. Как видно на фото, прошелся грейдер, и жители радуются, что за щедрый спонсор у нас появился, а оказывается начальники, депутаты, а, возможно, и глава республики приедет на открытие горе пополам открывшегося спортзала. Начальникам не положено по нашим страшным дорогам ездить, надо грейдер пустить, - высказались жители Поселья.- Как я вас понимаю. Аналогичная ситуация с дорогами и у нас. Периодически приходится скидываться с соседями на отсыпку дорог. Поселье, территория ДНТ «Подснежник», ДНТ «Рубин». Кстати, ДНТ ликвидированы, так что ответственность должна лежать на администрации Иволгинского района, - поделились там жефото: "Аноним 03"