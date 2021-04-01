В Бурятии за несоблюдение антиковидных мер к ответственности привлечены свыше 19 тысяч предприятий и граждан

Игнорирование профилактики коронавируса стало изобретателенее – обнаружен журнал дезинфекции, заполненный на день вперед



В Бурятии с весны прошлого года – с начала пандемии коронавируса - составлено свыше 19 тысяч протоколов о нарушении мер профилактики COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Мобильные группы по обеспечению эпидемиологической безопасности в организациях и предприятиях и на общественном транспорте в период распространения новой коронавирусной инфекции проверили 112 тысяч объектов.



В минувшие сутки по итогам рейдов мобильных групп по республике составлено 110 протоколов об административном правонарушении в отношении юридических лиц и граждан. В Улан-Удэ работало девять групп ими проверено 275 объектов. Группа по контролю мер профилактики на транспорте выявила шесть нарушений масочного режима, составлено три протокола на пассажиров и три протокола на водителей маршрутных автобусов.



С посетителями торговых центров, предприятий общепита также проводится разъяснительная работа. Контролируется проведение противоэпидемических мер организациями торговли и сферы услуг.



Так, по результатам вчерашних рейдов протоколы составлены в отношении должностных лиц кафе «Хочу бургер!», в котором не проводится термометрия персонала, об этом нет записей в журналах термометрии. Недостаточный объем противоэпидемических мер зафиксирован в автомойке на Моховой. А в торговой точке по продаже цветов на Центральном рынке журнал дезинфекции был заполнен на день вперед.



Фото: egov-buryatia.ru

