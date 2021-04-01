В Хоринском районе Бурятии готова ПСД строительства мусорного полигона

Ликвидация свалок в республике пройдет в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология»
Специалисты минприроды Бурятии осмотрели объекты размещения отходов на территории Хоринского района и место под строительство мусорного полигона, на который уже готова проектно-сметная документация. Планируемая проектная мощность полигона более 70 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Строительство объекта на территории Хоринского района позволит решить проблему несанкционированных свалок. Нынешние свалки будут ликвидированы, отходы переместят на новый полигон, который может стать очередным шагом в улучшении экологической обстановки в районе, и, в целом, в республике», - комментирует заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.
В районе также проведена встреча с региональным оператором «ЭкоАльянс» - обсуждался вывоз твердых коммунальных отходов на территории республики. На встрече обсудили график вывоза ТКО и все текущие проблемные вопросы с вывозом отходов. Сейчас проводится работа по соблюдению утвержденного графика сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов на территориях сельских поселений Хоринского района.
Всего в Бурятии расположено 492 свалки, на которых хранится более 3 миллионов тонн отходов. Из них 62 свалки с общей массой 600 тысяч тонн находятся в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории и на особо охраняемых природных территориях.
Напомним, что ликвидация свалок в Бурятии пройдет в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта “Экология”. К 2024 году в республике планируется убрать пять несанкционированных свалок общей площадью около 90 гектаров, расположенных в городах Улан-Удэ, Северобайкальск, Кяхта, Закаменск и в поселке Усть-Баргузин.
«Ликвидация свалки в Усть-Баргузине начнется уже в этом году. На эти работы нам выделено 432 миллиона рублей», - добавила Тумуреева.
Как сообщал «Номер один», на днях в селе Петропавловка Джидинского района введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов. Разрешение на ввод выдано администрацией района после прохождения всех государственных экспертиз. Строительство полигона началось в 2016 году. Объект разместился на 3 гектарах, объем вмещаемого мусора составит 49 тысяч кубометров, срок эксплуатации полигона рассчитан на 15 лет. Строительство полигона обошлось в 77 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета 47 миллионов, из республиканского – 26 миллионов и из местного бюджета 3 миллиона рублей.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?