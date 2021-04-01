Улан-удэнцы предлагают вместо Дня города отдать деньги на лечение Адисы

Горожане хотят стать первым регионом, где вместо гуляния выберут жизнь ребенка
Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал, что в этом году празднование дня города пройдет с особым размахом.
- В этом году Улан-Удэ исполнится 355 лет! Мы уже начали подготовку к этой важной дате. Разработан план празднования с учетом ковидных ограничений. Основные мероприятия в честь юбилея пройдут в летне-осенний период. День города впервые проведем летом. Уже внесены изменения в устав города. Теперь день рождения Улан-Удэ будет отмечаться ежегодно во второй декаде июня. В 2021 году праздник выпадет на 18-19 июня. Если позволит эпидемиологическая обстановка, отметим его с размахом, - написал мэр на своей странице в соцсетях.
В свою очередь, комментаторы предложили альтернативу. Читатели местного интернет-сообщества «Весь Улан-Удэ» хотят вместо празднования Дня города отдать деньги на лечение тяжелобольной девочки Адисы.
Предложение вдохновило горожан. Всего за полчаса пост набрал уже 2 тысячи лайков и свыше 700 комментариев. На данный момент почти все комментаторы поддержали инициативу паблика: «Согласны», «да-да-да», «полностью поддерживаю».
- Бурятия везде всегда первая, как какие-то новшевства, все у нас экспериментируют. Так, может, и тут мы будем первые, кто откажется от праздника, и поможет маленькой крохе! – восторгается улан-удэнец.
- Один год без праздника, зато девочка будет жить! – предлагает другой горожанин.
- Это было бы лучшим решением и поступком нашего главы и наших жителей республики! – пишет улан-удэнка
Некоторые комментаторы предлагают создать соответствующую петицию и начать сбор подписей под этой инициативой.
Напомним, почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. К оказанию помощи присоединились даже заключенные исправительной колонии №1.
У трехмесячной Адисы тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 37 миллионов от необходимой суммы.
Для помощи родителям можно воспользоваться реквизитами.
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СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
2202201887044796
📲89503863174
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СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
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СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
📲 89516399101
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СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )
2202200830335574
89025324696
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ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
📲89503863174
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ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
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ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
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ВАЛЮТНЫЙ СЧЁТ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
40817840109162100705
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PAYPAL ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
garm_darima19@mail.ru
фото: "Номер один"
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