Столицу Бурятии ждут масштабные стройки

В 2021 году в Улан-Удэ возведут более 160 тысяч кв.м. жилья





О масштабном возведении нового жилья в Улан-Удэ в ближайшие несколько лет сообщил мэр города Игорь Шутенков во время отчета о деятельности администрации за 2020 год. В нынешнем году в столице Бурятии планируется возвести 167 тыс. кв. м.

- Комплексное строительство жилья позволит преобразить наш город, улучшить экологию и создать новые городские пространства. В данном направлении необходимо поддержать потенциальных застройщиков, - подчеркнул мэр.Помогать в выполнении планов по масштабному строительству будет Домостроительный комбинат.- Мы построим Домостроительный комбинат, который будет возводить дома. Сейчас уж определен участок, сам комбинат почти построен, - сообщил Игорь Шутенков.В рамках федеральной программы «Стимул» в 2021 году будут реализованы проекты, прошедшие отбор на участие в программе. Так, новые жилые комплексы появятся в 106, 142, 144, 110, 115 кварталах, а также по улицам Модогоева и Боевая.По программе «Стимул» также планируется провести работы по подключению к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, будет подготовлена проектная документация на строительство транспортной инфраструктуры в 142 и 140Б микрорайонах.Продолжится программа и по расселению аварийного жилья – в 2021 году для жителей ветхих домов в Улан-Удэ построят пять новых многоквартирных домов в поселке Новый Зеленый.Также в столице Бурятии реализуется программа «Сейсмика».- У нас есть жилье, не отвечающее сейсмоустойчивости – это дома на ул. Октябрьской, 17, 19, ул. Буйко, 23а, ул. Воронежская, 3 и еще ряд домов. У нас уже разработана проектно-сметная документация на строительство пятиэтажных и восьмиэтажных домов в 111 квартале, - отметил мэр.Всего в Улан-Удэ до 2030 года планируется возвести 1 млн 25 тыс кв. м панельного жилья. Оно рассчитано на 35 тысяч человек.Фото: мэрия Улан-Удэ