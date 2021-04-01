Дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ возобновит курсирование летом

Он будет следовать пять раз в неделю с 1 июня по 31 августа



Скорый поезд №150/149 сообщением Иркутск – Улан-Удэ возобновит курсирование с 1 июня по 31 августа 2021 года, сообщила пресс-служба ВСЖД. Дневной экспресс будет следовать пять раз в неделю. Отправление из Иркутска будет осуществляться с 1 июня по 31 августа по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и понедельникам. Из Улан-Удэ поезд будет выезжать с 3 июня по 2 сентября по четвергам, субботам, воскресеньям, понедельникам и вторникам.



Напомним, что во всех пассажирских поездах принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.



ОАО «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать маски и перчатки в течение всей поездки. При необходимости средства индивидуальной защиты можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.



Оформить билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.



Фото: old-visual.rzd.ru

