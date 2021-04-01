В Забайкалье задержан педофил

Он совершил насильственные сексуальные действия в отношении собственной пятилетней дочери



Житель поселка Забайкальск 1988 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера, совершённые с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», - сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в ночь на 31 марта 2021 года в поселке Забайкальск подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался беспомощным в силу возраста состоянием пятилетней дочери и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. В момент совершения преступления матери девочки не было дома. Утром женщина, узнав от дочери о случившемся, заявила о преступлении в правоохранительные органы.



Подозреваемый скрылся. На попутных автомашинах он добрался до Читы, где сам пришел в полицию. Следователи задержали мужчину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Подозреваемый допрошен. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, готовятся документы для избрания в его отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.



Расследование уголовного дела продолжается.



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