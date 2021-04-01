01.04.2021
В Бурятии задержана группа взяточников из ГИБДД

В Бурятии задержана группа взяточников из ГИБДД

Они незаконно, без проведения экзаменов, выдавали водительские удостоверения
В Бурятии расследуется уголовное дело в отношении двух сотрудников подразделений ГИБДД территориальных отделов внутренних дел и одного сотрудника республиканского управления ГИБДД МВД.

Как сообщило Следственное управление СКР по Бурятии, они обвиняются в «получении взятки за незаконные действия», «получении взятки за незаконные действия, совершенном группой лиц по предварительному сговору». Также к уголовной ответственности в рамках дела привлекается их знакомый, обвиняемый в «посредничестве во взяточничестве».

По данным следствия, в 2019-2020 годах обвиняемые сотрудники госавтоинспекции получили взятки от граждан, а после незаконно, без проведения квалификационных экзаменов, оформили и выдали им водительские удостоверения. В одном случае взятка получена через посредника, в другом – лично полицейским.

Сейчас возбуждены уголовные дела по двум эпизодам получения взяток, однако сотрудниками  подразделения собственной безопасности МВД Бурятии представлены материалы оперативно-розыскной деятельности, в которых содержаться сведения о совершении этими полицейскими других противоправных действий, связанных со взяточничеством. По ним также будут приняты правовые решения.

Эти преступления выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части отдела собственной безопасности во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности  и  противодействия коррупции  МВД по Бурятии.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения. Устанавливается полная картина преступления и ведется сбор доказательственной базы.

Как пояснили в пресс-службе республиканского МВД, по материалам, предоставленным сотрудниками подразделения собственной безопасности и управления экономической безопасности и противодействия коррупции  МВД по Бурятии следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников ГИБДД. Трое полицейских подозреваются в получении взятки. Сотрудниками оперативно-розыскной части отдела собственной безопасности обеспечивается оперативное сопровождение расследования уголовных дел.

В региональном МВД проводится служебная проверка. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут наказание в соответствии с
законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом.

Фото: «Номер один»
преступность коррупция ГИБДД
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