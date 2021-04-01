В Улан-Удэ чиновники заставили подрядчика переделать тротуар

На уложенную как попало плитку обратили внимание горожане





Недавно в соцсетях горожане выразили недовольство качеством тротуарной дорожки по улице Революции 1905 года, которую уложили в прошлом году. Соответствующие фото появились в паблике «Аноним 03».

«Доделают?», - задался риторическим вопросом автор поста.





- Все объекты, реализуемые по проекту «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», находятся на гарантии. Срок гарантии – 5 лет. Каждый год мы проверяли и будем проверять состояние объектов прошлых лет. В этом году работа по выявлению дефектов гарантийных участков будет закончена в срок до 15 мая. Все выявленные нарушения подрядчики устранят, - сообщил Максим Большаков.





В мэрии Улан-Удэ на проблему отреагировали. Как рассказал и.о. директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков, некачественная работа подрядчика видна по явным нарушениям: разрушение пешеходных дорожек и бордюров, отсутствие бетонной заливки. Подрядчику дан срок до 20 апреля, чтобы полностью устранить все выявленные нарушения.Как рассказывает главный инженер подрядной организации «Байкалтехстрой» Сокто Лубсанов, к работам в прошлом году приступили позже из-за изменений в проектно-сметной документации.- Некоторые виды работ мы не успели сделать вовремя, работали в холодное время года. Соответственно, в нескольких местах работа некачественная. Сейчас дождались теплой погоды и исправляем все замечания МУ «Улан-Удэстройзаказчик», - сказал подрядчик.Фото: «Аноним 03», мэрия Улан-Удэ