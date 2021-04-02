В Бурятии гражданину Великобритании запретили приезжать к любимой девушке

Причиной наказания стал бесплатный урок английского, данный иностранцем





Кто бы мог подумать, что препятствием для налаживания личной жизни гражданина Великобритании Томаса Ричарда Вайзера станет МВД по Бурятии. Министерство запретило ему въезд в страну из-за того, что он совершенно бесплатно преподавал тут английский язык. И даже история любви, рассказанная иностранцем в суде, не смягчила сердца суровых бурятских силовиков.

Недавно в судах республики завершилось противостояние гражданина Великобритании Томаса Ричарда Вайзера и МВД по Бурятии. Предыстория конфликта вкратце такова: иностранец прибыл к нам в начале 2019 года. Официальная цель поездки – «деловая». Соответственно, визу он также оформил «деловую».Если конкретнее, то Томас Ричард Вайзер приехал в Бурятию для организации «Монгол Ралли». Это традиционный заезд, который в 2019 году финишировал как раз в Улан-Удэ. Как пишут СМИ, история Mongol Rally началась в 2004 году с группы энтузиастов, кому обычные путешествия показались скучными. В первом заезде такого масштаба приняли участие всего шесть автомобилей. С тех пор количество участников ежегодно растет, и сегодня это уже довольно масштабное событие.Гонка Mongol Rally является благотворительной: каждая команда жертвует как минимум 1000 фунтов стерлингов на благотворительность. Половина суммы идет в фонд Cool Earth, защищающий исчезающие тропические леса, остальное - в другие благотворительные фонды. За всю историю ралли на благотворительность собрано больше 10 млн долларов.Судя по всему, Томас Ричард Вайзер причастен к организации мероприятия, ведь весной шла подготовка к финишу, который должен был состояться летом. Впрочем, теперь это событие, если ему снова случится проходить в Бурятии в ближайшие годы, будет проходить без участия англичанина. Ведь уже в марте того же, 2019 года МВД республики привлекло его к административной ответственности «в связи с нарушением режима пребывания, выразившимся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой деятельности и роду занятий».В наказание Министерство внутренних дел закрыло гражданину Великобритании въезд в страну до марта 2022 года. И заодно его оштрафовали.Чем же таким занимался гражданин Великобритании, что его постигла столь суровая кара?«Как следует из постановления по делу об административном правонарушении, в период пребывания в Российской Федерации Вайзер Т.Р. преподавал уроки английского языка совместно с участниками волонтерской группы на безвозмездной основе», - описывает ситуацию суд в своем решении.То есть цель поездки – «деловая», значит, и заниматься он должен исключительно «делами». Благотворительность – уже другая история, и оформляться нужно по-другому. Бюрократия? Да. Мы-то к ней уже привыкли, но для англичанина российское законодательство, видимо, показалось немного странным. И он решил бороться против РФ.«Административный истец указывает, что въезд в Российскую Федерацию ему запрещен без учета характера и тяжести административного правонарушения, допущенное административное правонарушение не является грубым, - приводит суд позицию англичанина. - Полагает, что оспариваемое решение и ответ на обращение подлежат признанию незаконными, поскольку нарушают его права на уважение личной и семейной жизни, приняты без учета степени его вины и при неверном толковании закона, нарушены принципы справедливости».Когда Томас Ричард Вайзер говорит об уважении личной и семейной жизни, он имеет в виду, что у него здесь есть девушка, к которой он теперь не может приехать. А допущенное нарушение не такое уж и серьезное, чтобы ограничивать ему въезд. Вроде не террорист, преступлений не совершал, в сомнительной деятельности не замечен…В МВД, впрочем, попытку не оценили и заявили в суде, что, во-первых, имеют на такие санкции право, во-вторых, англичанин пропустил срок исковой давности. Кроме того, «Вайзер Т. Р. в браке с гражданкой РФ не состоит, детей и иных близких родственников - граждан Российской Федерации - не имеет». То есть официальных подтверждений любовной истории англичанина нет. А на нет и суда нет.Но даже если бы у него была здесь официальная семья, это ситуацию бы не спасло.«Наличие семьи не обеспечивает иностранным гражданам бесспорного иммунитета от законных и действенных принудительных мер в сфере миграционной политики, соразмерных опасности миграционных правонарушений и практике уклонения от ответственности», - говорится в решении суда.Кроме того, государство вправе контролировать иностранцев на своей территории, говорит суд. И приводит судебную практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которая подтверждает этот вывод, а именно: постановления ЕСПЧ по делу «Абдулазиз, Кабалес и Балкандали против Соединенного Королевства», по делу «Гюль против Швейцарии» и др.«Европейский суд по правам человека пришел к выводу о том, что названная Конвенция не гарантирует иностранцам право въезжать в определенную страну или проживать на ее территории и не быть высланными, указав, что лежащая на государстве ответственность за обеспечение публичного порядка обязывает его контролировать въезд в страну», - говорится в решении Советского районного суда Улан-Удэ.В итоге судьи пришли к выводу, что ограничения, наложенные на Томаса Ричарда Вайзера, служат «правомерной целью защиты общественного порядка» и вполне оправданы. Но, видимо проникнувшись историей любви, судьи добавляют в бочку дегтя ложку меда: «Правовые ограничения не влекут за собой запрет на проживание административного истца в Российской Федерации по истечении указанного срока». Дескать, потерпи немного, иностранец, и снова сможешь броситься в объятия любимой. Заодно и отношения на прочность проверите…Что касается пропуска срока исковой давности, то англичанин пытался доказать, что пропустил его по уважительной причине: все-таки в другом государстве живет. Но и тут суд оказался непреклонен.«Проживание административного истца на территории другого государства не может быть расценено судом в качестве уважительной причины пропуска срока», - решил суд. И отказал англичанину в его требовании снять запрет, наложенный МВД по Бурятии.Но и тогда отважный англичанин не опустил руки и попробовал оспорить это решение в Верховном суде республики. Вот как излагает суд позицию Вайзера в своем решении: «Совершенное правонарушение является малозначительным, он дал бесплатный урок на пользу жителей Улан-Удэ, штраф им уплачен, других правонарушений не совершал. Считает запрет на въезд на территорию Российской Федерации на три года несправедливым ограничением… Заведомо ложные сведения о цели своего визита истец не сообщал, и это не было доказано ответчиком. Судом не была учтена… его работа, связанная с организацией туристического мероприятия в Улан-Удэ, где также проживает его близкая подруга».Впрочем, и «верхушка» не нашла оснований, чтобы пустить англичанина в страну.«Доводы апелляционной жалобы о несправедливом ограничении прав; малозначительности совершенного им правонарушения; нарушении оспариваемым решением права Вайзера Т. Р. на уважение личной и семейной жизни ввиду того, что на территории Российской Федерации у него есть девушка, признаются судебной коллегией несостоятельными», - сухо написали судьи и отказали в иске.За сим история любви получает драматический финал. Однако его «близкой подруге» въезд в Великобританию никто не запрещал, так что у пары еще есть шанс найти свое счастье вне юрисдикции бурятского МВД.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: pixabay.com