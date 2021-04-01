В Улан-Удэ обновили освещение на одном из главных въездов в город

В этом году в столице Бурятии поменяют 45 процентов старых светильников на современные светодиодные



В Улан-Удэ на Селенгинском мосту и по улице Иволгинская полностью обновили уличное освещение. Теперь дорогу на протяжении трех километров освещают новые светодиодные уличные светильники, сообщает пресс-служба городской администрации.



Также обновлено освещение по улице Ключевская от улицы Сахъяновой до Беркута; по улице Блинова от проспекта Автомобилистов до улицы Николая Нищенко; по дороге от улицы Музейной до остановки «Кулькисон», на дороге от улицы Мокрова до микрорайона Энергетик. Идет замена устаревших ламп и на внутриквартальных дорогах.



Напомним, в этом году в городе поменяют 45 процентов старых светильников на современные светодиодные и 107 щитов на автоматизированную систему управления наружным освещением. Работы идут без привлечения бюджетных средств в рамках энергосервисного контракта, который подписан в январе этого года с ООО «Энергоника» из Москвы. Компания стала победителем открытого конкурса на проведение работ на общую сумму 207,7 миллиона рублей.



«В чем плюсы энергосервисного контракта? В том, что город не вкладывает ни копейки. Предприятие-победитель за свои деньги устанавливает новое оборудование и берет его в эксплуатацию на восемь лет. Мы расплачиваемся только той экономией, которая идет от потребления электроэнергии в городе. Эти лампы в пять раз меньше потребляют электроэнергию, чем старые. После завершения контракта получаем новое оборудование в свою собственность», – комментировал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на начале монтажных работ в Советском районе.



Это второй подобный контракт для Улан-Удэ. В 2015 году город одним из первых в России заключили энергосервисный контракт на 81 миллион рублей. Тогда установили 10 тысяч натриевых и металлогалогеновых светильников, из них свыше 400 светодиодных. Сейчас технологии шагнули вперед, стоимость светодиодов снизилась и поэтому сразу устанавливают только светодиодные светильники.



Работы в 2021 году планируется закончить до 25 августа. Замену и монтаж светодиодных светильников выполняет «Горсвет», который ежедневно в разных районах города устанавливает по 100-200 новых ламп. На 1 апреля обновлено почти 4 тысячи светильников.



«Контроль за исполнением энергосервисного контракта ведет председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Для визуализации масштаба работ директор «Горсвета» Алексей Тулонов предоставил карту с закрашенными в разные цвета районами города, где ведутся монтажные работы. Участки розового цвета – это новый энергосервисный контракт на 12 тысяч светильников, участки желтого цвета – это контракт 2015 года по замене 10 тысяч светильников», – отметили в Комитете городского хозяйства.



Фото: ulan-ude-info.ru



