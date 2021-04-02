«Досрочным» пенсионерам зачтут в льготный стаж профобучение

В 2020 году досрочная пенсия была назначена 1940 жителям Бурятии







Работникам, у которых право на досрочную пенсию определяется от выработки специального стажа, будут засчитывать в стаж периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования за всю трудовую деятельность.



Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу с 18 марта 2021 года, сообщили в республиканском отделении ПФР.



Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости, за исключением льготного выхода на пенсию по «северному» стажу.



Прежде всего, изменения в правилах исчисления периодов работы коснутся педагогов, медиков, артистов, летчиков, железнодорожников, пожарных, спасателей, геологов и водителей городского транспорта.



Кроме того, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования при назначении досрочной пенсии будут включаться в стаж работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2.



К профессиональному обучению относятся: обучение по программам подготовки по профессиям (должностям); обучение по программам переподготовки по новой профессии или должности с учетом потребностей организации; обучение по программам повышения квалификации. Эти периоды обучения включаются в специальный стаж в случае если:



- они являются условием выполнения работниками определенных видов деятельности, обязанность проведения которых возложена на работодателя;

- за работником сохранялось место работы (должность), средняя заработная плата и на период обучения за него уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.



Периоды обучения могут подтверждаться справками от работодателя на основании приказов о направлении работника на обучение, договоров об оказании образовательных услуг и т.д.



Подтверждающие документы работники могут представить самостоятельно. Кроме того, граждане могут обратиться в Пенсионный фонд за содействием в истребовании необходимых сведений у работодателя.



Стоит отметить, что с вступлением в силу постановления правительства РФ специалисты Отделения ПФР по Бурятии пересмотрят сведения о специальном стаже в первую очередь по гражданам, которым было отказано в назначении досрочной пенсии в связи с недостаточностью требуемого спецстажа.



Одновременно с этим, сведениями о профессиональном обучении при наличии таких периодов будут дополняться индивидуальные лицевые счета более 700 работников, с которыми фонд сейчас проводит работу по подготовке к досрочному назначению пенсии.



В 2020 году досрочная пенсия была назначена 1940 жителям республики.



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