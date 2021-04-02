02.04.2021
«Досрочным» пенсионерам зачтут в льготный стаж профобучение

«Досрочным» пенсионерам зачтут в льготный стаж профобучение

В 2020 году  досрочная пенсия была назначена 1940 жителям Бурятии

Работникам, у которых право на досрочную пенсию определяется от выработки специального стажа, будут засчитывать в стаж периоды профессионального  обучения и дополнительного профессионального образования за всю трудовую деятельность.

Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу с 18 марта 2021 года, сообщили в республиканском отделении ПФР.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости, за исключением льготного выхода на пенсию по «северному» стажу.    

Прежде всего, изменения в правилах исчисления  периодов работы коснутся  педагогов, медиков, артистов, летчиков, железнодорожников, пожарных, спасателей, геологов и водителей городского транспорта.

Кроме того,  периоды профессионального обучения  и дополнительного профессионального образования при  назначении досрочной пенсии будут  включаться в стаж работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2.

К профессиональному обучению относятся: обучение по программам подготовки по профессиям (должностям); обучение по программам переподготовки по новой профессии или должности с учетом потребностей организации; обучение по программам повышения квалификации. Эти периоды обучения включаются в специальный стаж в случае если:

  - они являются условием выполнения работниками определенных видов деятельности, обязанность проведения которых возложена на работодателя;
- за работником сохранялось место работы (должность), средняя заработная плата и на период обучения за него уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Периоды  обучения могут подтверждаться справками от работодателя  на основании  приказов  о направлении работника на обучение, договоров об оказании образовательных услуг и т.д.

Подтверждающие документы  работники могут представить самостоятельно. Кроме того, граждане могут обратиться в Пенсионный фонд  за содействием в истребовании необходимых сведений у работодателя.  

Стоит отметить, что с вступлением в силу постановления правительства РФ     специалисты Отделения ПФР по Бурятии пересмотрят сведения о специальном стаже  в первую очередь по гражданам, которым было отказано  в назначении досрочной  пенсии в связи с недостаточностью  требуемого спецстажа.

Одновременно с этим, сведениями о профессиональном обучении  при  наличии таких периодов  будут дополняться индивидуальные  лицевые счета более 700 работников, с которыми  фонд сейчас проводит работу по подготовке к досрочному назначению пенсии.

В 2020 году  досрочная пенсия была назначена 1940 жителям республики.

Подробную консультацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии  8 800 600 03 51 или  8 (3012) 29 14 14.

Фото: pixabay.com
пенсии досрочные стаж
^