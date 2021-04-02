В Бурятии чиновники зажали выплаты заразившимся коронавирусом медикам

Врачи были вынуждены обращаться в прокуратуру







Прокуратура Бурятии провела проверку по обращениям 17 работников Республиканской клинической больницы им. Семашко.

Медики пожаловались на неполучение разовой материальной помощи в связи с заражением коронавирусной инфекцией при исполнении ими должностных обязанностей. Хотя такая помощь должна им выплачиваться согласно постановлению правительства Бурятии от 20.04.2020 года за счет средств республиканского бюджета.Чтобы заставить чиновников исполнять собственное постановление, прокурор Октябрьского района Улан-Удэ направил в суд иск к Минсоцзащиты РБ. Однако до вынесения решения судом дело не дошло – чиновники поспешили выплатить медикам положенную материальную помощь на сумму 1,7 млн рублей.Кроме того, по представлению прокуратуры правительство Бурятии выплатило компенсации 83-м работникам медицинских организаций на сумму 8,7 млн рублей.Фото: «Номер один»