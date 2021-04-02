В Улан-Удэ выбрали ученика 2021 года

Трое его финалистов представят столицу Бурятии на республиканском конкурсе



В Улан-Удэ состоялся финал XVI городского конкурса старшеклассников «Ученик года - 2021». Победителем стал ученик 11 класса школы № 49 Николай Афанасьев. Теперь он вместе с дипломантами II и III степени – Дарьей Вершининой (10 класс, школа № 1) и Ариной Сотнич (10 класс, школа № 59) представят наш город на ежегодном республиканском конкурсе «Ученик года - 2021», который состоится в апреле, сообщили в городской администрации.



«Сердце переполнено гордостью за вас, наше молодое, талантливое и одаренное поколение. Вы - юноши и девушки, которые завтра выйдут в большую и сложную жизнь. От вас – ярких и смелых, может не всегда дисциплинированных, но точно целеустремленных – зависит не только жизнь в Улан-Удэ, ваша личная жизнь, но и жизнь нашей республики, страны и даже всей планеты. Поблагодарите ваших родителей за то, что родили и воспитали вас такими. Поблагодарите учителей за то, что каждый день они заботятся о ваших знаниях, компетентности и конкурентоспособности. Удачи вам, ребята! Доброго вам пути!», - поздравила финалистов заместитель председателя Комитета по образованию Любовь Цепкова.⠀



Конкурс проводится Комитетом по образованию администрации города совместно с Малой академией наук и был посвящен 355-летнему юбилею столицы Бурятии. В конкурсе приняли участие 19 старшеклассников из 18 школ Улан-Удэ.



Каждый конкурсант на первом этапе прошел заочный отборочный тур – конкурс электронного портфолио. На очном этапе участники соревновались друг с другом в трех конкурсных испытаниях: представили творческую презентацию «От мечты к реальности», померились интеллектом в конкурсе «Будущее нации» и защитили проекты.



Фото: ulan-ude-info.ru

