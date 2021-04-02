Власти Улан-Удэ отменили КВН

Лидер КВН-движения Бурятии хотел устроить реалити-шоу с ямой на парковке в центре города, но яму засыпали



В Улан-Удэ специалисты городского Комбината по благоустройству сорвали реалити-шоу лидеру КВН-движения Бурятии Чингису Болотову. Он пообещал ежедневно публиковать фотографию ямы в центре города, которая мешала разъехаться водителям, сообщили в городской администрации.



По словам директора Комбината по благоустройству Владимира Соснина на следующей неделе стартует ямочный ремонт горячим асфальтом. «А пока яму временно засыпали гравием, на следующей неделе она будет ликвидирована. Ямочный ремонт при помощи «холодного» асфальта проходит в первую очередь на самых проблемных участках дорог, где после зимы выявлено большое количество выбоин. Эту яму, учитывая ее месторасположение нужно было ремонтировать горячим асфальтом», – отметил он.

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Напомним, с этого года ямочный ремонт будут проводить сотрудники Комбината по благоустройству, подведомственного учреждения Комитета городского хозяйства. Это позволит замкнуть цикл обслуживания дорог. Комбинат убирает, подсыпает и теперь будет ремонтировать.



В первую очередь работы пройдут на самых проблемных участках дорог, где после зимы выявлено большое количество выбоин. Специалисты делят ямы на средние - до 5 квадратных метров, большие - до 25 квадратных метров и трещины. Будут ремонтировать и тротуары.⠀



В этом году на дороги выйдет новая техника, которая позволит ремонтировать быстрее и качественнее. К примеру, одна из новинок машина «Бецема» выдувает из ямы мусор и под давлением заполняет ее смесью из битумной эмульсии и крошки. При этом дорогу не перекрывают, поскольку техника позволяет быстро заливать швы.⠀



И последнее. Городская администрация выразила благодарность популярному «кавээнщинку» за активную жизненную позицию и напомнила: горожане по вкладке «Ямы на дорогах» на сервисе «Активный горожанин» на официальном сайте администрации Улан-Удэ могут оставить свой сигнал по этим проблемам.



Фото: instagram.com

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В Улан-Удэ специалисты городского Комбината по благоустройству сорвали реалити-шоу лидеру КВН-движения Бурятии Чингису Болотову. Он пообещал ежедневно публиковать фотографию ямы в центре города, которая мешала разъехаться водителям, сообщили в городской администрации.По словам директора Комбината по благоустройству Владимира Соснина на следующей неделе стартует ямочный ремонт горячим асфальтом. «А пока яму временно засыпали гравием, на следующей неделе она будет ликвидирована. Ямочный ремонт при помощи «холодного» асфальта проходит в первую очередь на самых проблемных участках дорог, где после зимы выявлено большое количество выбоин. Эту яму, учитывая ее месторасположение нужно было ремонтировать горячим асфальтом», – отметил он.Напомним, с этого года ямочный ремонт будут проводить сотрудники Комбината по благоустройству, подведомственного учреждения Комитета городского хозяйства. Это позволит замкнуть цикл обслуживания дорог. Комбинат убирает, подсыпает и теперь будет ремонтировать.В первую очередь работы пройдут на самых проблемных участках дорог, где после зимы выявлено большое количество выбоин. Специалисты делят ямы на средние - до 5 квадратных метров, большие - до 25 квадратных метров и трещины. Будут ремонтировать и тротуары.⠀В этом году на дороги выйдет новая техника, которая позволит ремонтировать быстрее и качественнее. К примеру, одна из новинок машина «Бецема» выдувает из ямы мусор и под давлением заполняет ее смесью из битумной эмульсии и крошки. При этом дорогу не перекрывают, поскольку техника позволяет быстро заливать швы.⠀И последнее. Городская администрация выразила благодарность популярному «кавээнщинку» за активную жизненную позицию и напомнила: горожане по вкладке «Ямы на дорогах» на сервисе «Активный горожанин» на официальном сайте администрации Улан-Удэ могут оставить свой сигнал по этим проблемам. https://ag.u-ude.ru/ Фото: instagram.com