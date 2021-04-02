В Монголии разыгралась подземная стихия

В аймаке Хубсугул у границы с Россией за минувшие сутки произошли четыре землетрясения



В Монголии накануне в аймаке Хубсугул за сутки зарегистрировано четыре сильных землетрясения магнитудой до 5,7, сообщает



По данным Института астрономии и геофизики Монголии два землетрясения силой 5,7 балла и 3.6 произошли в местности под названием “Хачим” сомона Ханх аймака Хубсугул. Эпицентр второго, магнитудой 4,4, находился в местности под названием «Оёго». А четвертое землетрясение произошло в местности под названием «Адуун», его магнитуда составила 3,6.



По данным администрации аймака, пострадавших и ущерба нет, но местные жители почувствовали подземные толчки.



Фото: pixabay.com В Монголии накануне в аймаке Хубсугул за сутки зарегистрировано четыре сильных землетрясения магнитудой до 5,7, сообщает МОНЦАМЭ По данным Института астрономии и геофизики Монголии два землетрясения силой 5,7 балла и 3.6 произошли в местности под названием “Хачим” сомона Ханх аймака Хубсугул. Эпицентр второго, магнитудой 4,4, находился в местности под названием «Оёго». А четвертое землетрясение произошло в местности под названием «Адуун», его магнитуда составила 3,6.По данным администрации аймака, пострадавших и ущерба нет, но местные жители почувствовали подземные толчки.Фото: pixabay.com