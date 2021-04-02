В Бурятии COVID-19 постепенно отступает

Всего выздоровели от коронавируса 34 515 человек, 70 – за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 144. Это на 48 случаев больше, чем было в четверг, 54% (19 174) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 790 человек, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 48 новых случаев коронавируса: 37 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 885 человек.



В стационарах получает лечение 486 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 330. В отделениях реанимации находится 62 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 21 пациент (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 12.



Амбулаторное лечение проходят 353 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 34 515 (+70) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 669 коек, занято – 486, свободно – 183 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 939 человек, с нарастающим итогом – 907 053 человек.



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