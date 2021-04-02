В Бурятии обокрали романтичных женщин-вахтовиков из Иркутска

«Донжуанов» с богатым криминальным прошлым задержали сотрудники Росгвардии



В Бурятии женщины-вахтовики, остановившиеся в гостинице Северобайкальска, заявили в полицию о краже телефонов и денег.



Они пояснили, что возвращались домой в Иркутскую область с работы вахтовым методом. На перроне железнодорожного вокзала они познакомились с двумя мужчинами из Омска, которые также возвращались с вахты. Знакомство решили продолжить в гостинице. Во время распития спиртных напитков, женщины ненадолго вышли из комнаты. Вернувшись, не обнаружили в номере новых знакомых, а вместе с ними пропали сотовые телефоны и деньги.



Женщины описали подозреваемых мужчин. В ходе розыска росгвардейцам поступил сигнал о конфликте посетителей и администрации в одном из баров города. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили подозреваемых в краже. Мужчин задержали и передали сотрудникам полиции, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Ранее неоднократно судимые граждане (40 и 37 лет) признались в преступлении. Похищенные деньги и телефоны изъяты и возвращены потерпевшим.



Фото: Росгвардия

