02.04.2021
В Бурятии обокрали романтичных женщин-вахтовиков из Иркутска

В Бурятии обокрали романтичных женщин-вахтовиков из Иркутска

«Донжуанов» с богатым криминальным прошлым задержали сотрудники Росгвардии  

В Бурятии женщины-вахтовики, остановившиеся в гостинице  Северобайкальска, заявили в полицию о краже телефонов и денег.

Они пояснили, что возвращались домой в Иркутскую область с работы вахтовым методом. На перроне железнодорожного вокзала они познакомились с двумя мужчинами из Омска, которые также возвращались с вахты. Знакомство решили продолжить в гостинице. Во время распития спиртных напитков, женщины ненадолго вышли из комнаты. Вернувшись, не обнаружили в номере новых знакомых, а вместе с ними пропали сотовые телефоны и деньги.

Женщины описали подозреваемых мужчин. В ходе розыска росгвардейцам поступил сигнал о конфликте посетителей и администрации в одном из баров города. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили подозреваемых в краже. Мужчин задержали и передали сотрудникам полиции, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Ранее неоднократно судимые граждане (40 и 37 лет) признались в преступлении. Похищенные деньги и телефоны изъяты и возвращены потерпевшим.  

Фото: Росгвардия
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