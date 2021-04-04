Прокуратура Бурятии через суд заставляет государство финансировать школы и больницы

В судах все чаще встречаются иски о понуждении чиновников к обеспечению больниц и школ всем необходимым



Казалось бы, забота о безопасности учеников школ и укомплектованность больниц врачами и оборудованием – работа чиновников исполнительной власти. Однако, как показывает практика, выполняют они эту работу не очень хорошо. Причина банальна: не хватает денег в бюджете. Но это не освобождает власть от ее обязанностей. Поэтому в судах все чаще встречаются иски о понуждении чиновников к обеспечению больниц и школ всем необходимым.



Еще в прошлом году по иску прокурора суд заставил администрацию Заиграевского района устранить нарушения законодательства об антитеррористической защищенности в здании Ацагатской средней общеобразовательной школы. В срок до 31 декабря прошлого года чиновники, во-первых, должны были обеспечить школу системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Во-вторых, установить системы охранной сигнализации. В-третьих, обеспечить охраной сотрудниками частных либо государственных охранных организаций. В-четвертых, оборудовать на первом этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений. И в-пятых, обеспечить стационарными или ручными металлоискателями.



Список, хоть и недлинный, но весьма затратный. Стоит ли говорить, что администрация района не смогла до нового года профинансировать все эти мероприятия. Поэтому чиновники решили обратиться в суд с заявлением об отсрочке до 1 июля 2021 года по причине того, что «финансовые средства у ответчика в бюджете 2020 года отсутствуют, а финансирование осуществляется только из местного бюджета, исполнить решение суда в полном объеме не представляется возможным».



Откуда муниципальные власти возьмут деньги в этом году, чиновники не пояснили. Зато указали, что «продление сроков исполнения решения суда позволит избежать штрафных санкций и исполнительного сбора дефицитному бюджету МО «Заиграевский район».



Впрочем, прокурор был непреклонен и напомнил, что одна отсрочка уже была. А отсутствие денег не повод, чтобы не исполнять решение суда. Да и нет никаких гарантий того, что в случае очередной отсрочки чиновники выполнят обещанное.



Суд, конечно же, в отсрочке отказал. Но что это даст? Ведь чиновники уже на несколько месяцев просрочили исполнение требований прокурора. И вряд ли смогут оперативно их выполнить. Денег в бюджете нет, и появятся они вряд ли. А за неисполнение решения суда администрации района и руководству школы грозят санкции.



Еще один иск, поданный прокурором «в интересах неопределенного круга лиц», адресован Минздраву республики и «Городской больнице № 4» в Улан-Удэ. На этот раз прокурор требовал укомплектовать штат больницы медперсоналом и оснастить больницу медицинским оборудованием.



В конце декабря суд первой инстанции требования прокурора удовлетворил и, во-первых, обязал больницу укомплектовать штат медицинским персоналом. Во-вторых, обязал Минздрав республики оснастить больницу медицинским оборудованием.



Как водится, этому решению предшествовала прокурорская проверка, которая и выявила «букет» нарушений. По мнению надзорного органа, нехватка врачей «увеличивает нагрузку на постоянных работников, снижает доступность получения медицинской помощи, является препятствием для получения неопределенным кругом лиц качественной и своевременной медицинской помощи». А отсутствие оборудования «влияет на доступность и качество оказываемой детям медицинской помощи, а в некоторых случаях делает невозможным предоставление конкретных медицинских услуг (помощи)».



Конечно же, суд снова встал на сторону прокурора и постановил обеспечить больницу всем необходимым, кроме кадрового вопроса, – от этой части иска прокуратура отказалась. Видимо, понимая, что врачей из кармана не достанешь и это общая проблема для всей системы здравоохранения республики.



Не так давно, напомним, «Номер один» описывал еще ряд историй, связанных с требованиями прокуроров обеспечить социальные учреждения всем, что положено по закону. И это только часть подобных разборок, происходящих в судах Бурятии. Когда прокуроры требуют у государства то, что оно и так должно делать по закону.



Конечно, крайними в этой ситуации часто остаются руководители бюджетных учреждений, которые, по сути, ничего не могут с этим поделать в условиях жесткого недофинансирования. И по большому счету прокурорские претензии должны предъявляться к тем, кто распоряжается бюджетными деньгами, а не к тем, кто может только просить и верить, что его мольбы будут когда-то услышаны.



Станислав Сергеев, «Номер один»

