Дикий туризм захватил Бурятию

Туроператоры не отвечают ни за сервис, ни за безопасность



Все чаще в новостные ленты попадают трагические случаи с туристами на отдыхе. Если раньше это были экстремальные путешествия, то сегодня опасность в себе таят даже популярные туры выходные дня.



На прошлой неделе проблемой подпольного туризма в регионах озаботилась глава Ростуризма Зарина Догузова.



- По нашей инициативе впервые создан комитет, который будет формировать стандарты в области туризма и сопутствующих услуг. Для чего это нужно? Дело в том, что многие стандарты в индустрии туризма не обновлялись уже более пяти лет. А если нет правильных стандартов, то снижается качество услуг, падает уровень сервиса, и, что хуже, могут не выполняться требования безопасности. Именно поэтому мы создали новый комитет, который разработает и обновит требования в нашей области.

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По словам Догузовой, для туристических маршрутов будут разработаны четкие условия посещения и рекомендации. Также будут улучшены правила для сервиса и инфраструктуры.



- Создадим стандарты для работы кемпингов, которые гарантируют инфраструктуру для комфортного отдыха на природе и многое другое. Уверена, что с пересмотром требований мы поднимем сервис и безопасность на новый уровень, - обещает федеральный министр туризма.



Экстрим по полной



Мамай уже несколько лет является главной точкой притяжения экстремалов, приезжающих в Бурятию. Да и среди местных жителей количество желающих подняться на гору привело к пробкам при подъемах на склоны.



При этом власти не оставляют попытки превратить гору Мамай в особую экономическую зону. На участках сегодня есть все ресурсы для развития горнолыжного и лечебно-оздоровительного туризма. Потенциальные резиденты планируют вложить в создание туристско-рекреационной зоны более 2,5 млрд рублей и собственными силами создать необходимую инженерную инфраструктуру. Сейчас данная местность активно используется в спортивных и рекреационных целях любителями активных видов спорта – турпоток более 5 тыс. человек в год. Но по факту все предлагаемые турпоездки на Мамай являются незаконными.



- Есть очень много вопросов к организации туров на горе. Я хотела также обратиться к тем людям, кто проводит эти туры без организации безопасности, без нормативных вопросов, без легализации своей деятельности. Это все незаконно. На сегодня то, что происходит на Мамае, приносит только ущерб природе. Без организации структурированного доступного отдыха: без инфраструктуры с нормальным водоснабжением, с нормальными вопросами по уборке и складированию мусора и множеством других важных вопросов – мы только вредим природе. Поэтому здесь нужно все делать в рамках закона. Создавать инфраструктуру, которая и будет защищать Байкал, - сказала министр туризма республики Мария Бадмацыренова.



Самый нашумевший случай произошел с супругами Найдановыми. Софья Найданова и ее супруг Игорь купили однодневный тур на Мамай у известного в Бурятии гида Инги Кругловой. В январе в самом начале пути снегоход, на котором ехали Софья и Игорь, занесло и он упал с моста в ледяную реку. Не обошлось без травм. У Софьи синяки, а у ее мужа сильный ушиб грудной клетки. Гид тем временем отказывается возвращать туристам деньги за неиспользованный тур.



Тур выходного дня



По словам экспертов, всплеск внутреннего туризма в Бурятии случился еще до коронавируса, когда закрылись границы. Кроме Мамая и Байкала, самыми популярными маршрутами среди туристов считаются туры к Лику богини Янжимы, Хаски Парк с посещением Теплых озер и купанием в горячем бассейне поселка Ильинка.



При этом неприятные сюрпризы туристов могут настигнуть не только на Мамае. Светлана купила тур в Баргузинскую долину, где находится курорт Алла. В группе набралось 12 человек, и организатор тура рассадила их в две машины. За рулем оказался 18-летний сын женщины, которая хвасталась большим опытом в организации туров. Но в долине, когда минивэн сел на камни при переезде брода, выяснилось, что в машине нет ни инструментов, ни запасного колеса.



- Это был первый день путешествия, не хотелось портить настроение. Но таких моментов было много. А на все претензии она отвечала, что это форс-мажор, – рассказывает Светлана.



Естественно, большинство организаторов туров выходного дня собирают деньги напрямую, не заключая никаких договоров. То есть фактически граждане отдают кровные рубли неизвестному человеку под честное слово.



- Смотрю, через месяц эта женщина уже работает под другой вывеской. Она просто сменила название и завела новый аккаунт в Instagram, - говорит Светлана.



Все решает туалет



Работать подпольно вынуждает государство, уверен директор турагентства «Будда-тур» Эрдэни Дымчиков.



- И так цены высокие, а если вывести всех официально, то ценник станет заоблачным. Еще до ковида у меня был кассовый аппарат. В нем все прописано: название тура, маршрут. Платим налоги, эквайринг, и вывести деньги в ООО - тот еще танец с бубном, - рассказывает Дымчиков.



По его словам, плата за статус официального туроператора невысокая.



- Мы платим страховку и попадаем в Реестр туроператоров Ростуризма. Это от 20 тыс. рублей в год. При этом есть для ведущих и фотографов патентная система, и если такую систему ввести в региональном туризме, было бы здорово, - предлагает эксперт.



Помощь от государства туроператор видит не в законах, а в инфраструктуре.



- У нас же безобразные туалеты. В большинстве случаев их по трассе просто нет. Поверьте мне, теплый туалет многое решает. Основные магистрали, куда люди едут туристами, уже известны. Давайте уже решим этот вопрос. А то стыдно перед гостями, - сетует директор турагентства.



При этом качество дороги зачастую решает, быть ли туризму в этом районе.



- Нужно строить нормальные дороги в восточном направлении, например, в Еравнинский район. Многие маршрутчики просто отказываются туда ехать. И себестоимость дороги – это девять - десять человек. И только свыше этого количества пассажиры приносят тебе доход. Это делает бессмысленным тур, а повышать цену не выход, просто отпугнем людей.



Эрдэни Дымчиков предлагает ввести субсидии для официальных туроператоров – например, на покупку автобусов. Небольшой пример: 33-местных автобусов в Бурятии нет, таким образом, для группы из 20 человек приходится нанимать транспорт на 45 мест, а это дополнительные расходы.



Пока Бурятия мнит себя туристическим центром, внутри республики процветает «дикий» бизнес, где каждый сам за себя. И, чтобы продавать себя другим, региону стоит навести порядок дома.



Андрей Шевченко, «Номер один»

