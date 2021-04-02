В отношении Натальи Бухольцевой возбуждены новые уголовные дела

Бывшему главврачу поликлиники инкриминируют мошенничество и нецелевое расходование денежных средств
В Бурятии продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача городской поликлиники № 6 Улан-Удэ Натальи Бухольцевой . В отношении нее возбуждены новые уголовные дела, которые связаны с нецелевым расходованием денежных средств и вновь - с мошенничеством, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По версии следствия, в 2016 году главный врач поликлиники израсходовала более 11 миллионов рублей на цели, не предусмотренные условиям получения денежных средств, оплатив ими услуги по капитальному ремонту здания, находящегося в собственности у местного предпринимателя, которым поликлиника пользовалась по договору аренды.
Помимо этого, в июле 2018 года за несколько дней до перевода на другую работу главный врач подписала документы, в которых содержались заведомо ложные сведения о ремонте, якобы выполненном в помещениях поликлиники некой фирмой на общую сумму более 2,6 миллиона рублей. Эти документы по прошествии почти двух лет были предъявлены в медицинское учреждение для оплаты, однако новое руководство поликлиники отказалось перечислять финансы мнимому подрядчику, направив сообщение о попытке хищения денежных средств в правоохранительные органы.
В материалах дела имеются данные о том, что в собственности и в пользование у обвиняемой и ее близких родственников находятся несколько жилых помещений - квартиры в Улан-Удэ и Иркутске, а также благоустроенный дом с земельным участком в пригородном коттеджном поселке. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска или взыскания штрафа на часть этого имущества по ходатайству следствия судом наложен арест. В настоящее время по уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на сбор полной доказательственной базы.
Таким образом, Наталья Бухольцева подозревалась и обвинялась в «мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», в «служебном подлоге», «нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере» и в «покушении на мошенничество в особо крупном размере». Также в рамках дела к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве привлекается представитель коммерческой организации.
Как напоминает Следственное управление СКР по Бурятии, по данным следствия, в январе 2018 года главный врач поликлиники вступила в сговор с представителем коммерческой организации. Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения с помощью явного завышения цены контракта.
Главный врач, действуя неправомерно, обеспечила проведение торгов и победу фирмы своей соучастницы, после чего заключила договор аренды медицинского оборудования более чем на 70 миллинов рублей, хотя рыночная стоимость такого имущества даже с учетом пусконаладочных работ и обслуживания была в несколько раз меньше.
Более того, две дорогостоящие лазерные офтальмологические установки с принадлежностями в поликлинику поступили лишь спустя два года после подписания контракта. Тем не менее, главным врачом до их фактической поставки подписан акт приемки всего перечисленного в договоре имущества и регулярно вносились платежи за его использование в полном объеме.
Сама Наталья Бухольцева, позже работавшая замминистра здравоохранения Бурятии, вину не признает, считая дела заказными. В преддверии нового, 2021 года, отсидев четыре месяца под арестом, она вышла из СИЗО. Сейчас 58-летняя обвиняемая находится под домашним арестом, носит электронный браслет, его запрещено снимать даже в ванной, и выходит на улицу максимум на час.
Фото: «Номер один»
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