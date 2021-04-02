Мало юмора у Аллы

Телеведущая сняла «острый репортаж» про Байкальскую рыбалку, но в Бурятии его оценили не все





В шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале вышел «острый» репортаж от Аллы Михеевой, посвященный Байкальской рыбалке. Алла Михеева известна своим провокационным стилем задавать неловкие вопросы с юмористическим подтекстом. Ведущая побрызгала на дорожку на бурхане, пообщалась с местными жителями и порыбачила вместе с главой региона Алексеем Цыденовым.



- Байкальская рыбалка входит по количеству участников, рыбачащих на льду в Ккнигу рекордов Гиннесса, в этом году там было 220 команд по 4 человека, и кто больше всех поймает рыбы из дырки Байкала, тот побеждает, - рассказала Алла ведущему передачи Ивану Урганту.



В репортаже телеведущая покаталась на внедорожнике, а также задавала традиционные юмористические вопросы участникам. Так, Алла спросила у Алексея Цыденова, часто ли его просят позировать. Глава признался, что весьма часто.



- Смотрите, сейчас был приз женской команде за первое место на 50 тысяч рублей, а мужчинам приз за первое место на 2,8 миллиона рублей. Я хочу, чтобы в следующем году приз для женской команды был дороже! – высказалась Алла на сцене.



Однако, реакцию улан-удэнцев нельзя назвать однозначной. Кто-то оценил репортаж, а другим юмор ведущей не понравился.



- Если у неё была задача сделать репортаж с юмором, то не вышло. Совершенное отсутствие оного, - высказались в паблике « Весь Улан-Удэ».



- Молодец, Алла! Подняла настроение! – пишут там же.



- Репортаж космос, но жаль, там пару моментов смешных не попало, - написал участник.



- Для какой цели она туда ездила?! Чтобы потом сделать такой нелицеприятный сюжет, - добавили пользователи.



Добавим, что Бурятии традиционно не везет с «Вечерним Ургантом». В передаче высмеивали бурятских ученых, которые безуспешно пытались вырастить коноплю без каннабиса, неудачно шутили над азиатским узким разрезом глаз и тому подобное.



фото: скриншот из передачи