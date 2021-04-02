Родители Адисы поблагодарили Сергея Зверева

Он первым из шоу-бизнеса поддержал тяжелобольную малышку



Родители трехмесячной Адисы из Бурятии с тяжелым диагнозом «спинально-мышечная атрофия» поблагодарили известного шоумена и стилиста Сергея Зверева за поддержку в сборе средств на лечение.



- Он одним из самых первых людей шоу-бизнеса поддержал нашу Адису!!! Большое Вам спасибо, Сергей Анатольевич! Желаем Вам, чтобы ваш богатый творческий потенциал долгие годы неустанно реализовывался и завоевывал огромную любовь и преданность публики, множества почитателей таланта и огромного авторитета в профессиональном сообществе! Долголетия и процветания, - написала семья Гармаевых в социальных сетях.



Кроме того, мама и папа Адисы вновь поблагодарили всех остальных жителей, поддерживающих семью в борьбе с болезнью.



Как ранее писал «Номер один», почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. К оказанию помощи присоединились даже заключенные исправительной колонии №1.



У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» - стоимость 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 37 миллионов от необходимой суммы.



Помочь Адисе можно, воспользовавшись следующими реквизитами:



Реквизиты:



СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )

2202201887044796

📲89503863174

БИК: 048142604

SWIFT-код: SABRRUMM

Paysend: 2202201887044796



СБЕРБАНК счёт Адисы

40817810709167640548



СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )

4173980028315014

📲 89516399101

Paysend: 4173980028315014



ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )

4893470460105726

📲89503863174

BIC: VTBRRUMMXXX



фото: из соцсетей Адисы