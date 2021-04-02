Родители Адисы поблагодарили Сергея Зверева

Он первым из шоу-бизнеса поддержал тяжелобольную малышку
Родители трехмесячной Адисы из Бурятии с тяжелым диагнозом «спинально-мышечная атрофия» поблагодарили известного шоумена и стилиста Сергея Зверева за поддержку в сборе средств на лечение.
- Он одним из самых первых людей шоу-бизнеса поддержал нашу Адису!!! Большое Вам спасибо, Сергей Анатольевич! Желаем Вам, чтобы ваш богатый творческий потенциал долгие годы неустанно реализовывался и завоевывал огромную любовь и преданность публики, множества почитателей таланта и огромного авторитета в профессиональном сообществе! Долголетия и процветания, - написала семья Гармаевых в социальных сетях.
Кроме того, мама и папа Адисы вновь поблагодарили всех остальных жителей, поддерживающих семью в борьбе с болезнью.
Как ранее писал «Номер один», почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. К оказанию помощи присоединились даже заключенные исправительной колонии №1.
У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» - стоимость 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 37 миллионов от необходимой суммы.
Помочь Адисе можно, воспользовавшись следующими реквизитами:
Реквизиты:
СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
2202201887044796
📲89503863174
БИК: 048142604
SWIFT-код: SABRRUMM
Paysend: 2202201887044796
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
📲 89516399101
Paysend: 4173980028315014
ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
📲89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX
фото: из соцсетей Адисы
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