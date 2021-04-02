Стоимость самой дорогой «однушки» в Улан-Удэ чуть менее 6 млн рублей

Это в два раза ниже, чем у дорогих однокомнатных квартир в ДФО, за которые просят до 12 млн рублей



Улан-Удэ занимает седьмое место среди городов Дальневосточного федерального округа по ценам на дорогие однокомнатные квартиры, сообщает ЦИАН. Его эксперты провели мониторинг однокомнатных квартир с наивысшим ценником.



Традиционно самым дорогим предложением (10+ млн рублей) отличаются региональные центры в южной части округа – Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск. Еще в трех крупных городах – Якутске, Чите и Улан-Удэ – встречаются объекты из этой категории с бюджетом более 5 миллионов рублей. Также в топ-10 вошли Петропавловск-Камчатский, Магадан и Свободный, где экспонируются «однушки» стоимостью от 3 миллионов рублей.



Самая дорогая «однушка» стоимостью 12 миллионов рублей ( 41,9 кв. м.) найдена в Южно-Сахалинске на Детской улице. Это 286,4 тысячи рублей за квадратный метр. Прошлым летом ценник был еще выше – 12,2 млн рублей. На высокий прайс работают выгодная локация (дом фактически примыкает к обширной зеленой зоне, рядом базируются школа, гимназия, несколько магазинов) и качественный ремонт с использованием материалов итальянского, бельгийского и турецкого производства.



Также 12 миллионов рублей стоит однокомнатная ( 47,2 кв. м.) во Владивостоке, Аксаковская улица, ЖК «Орлиное гнездо-2». Это 24-этажный жилой комплексе у подножия сопки Орлиное гнездо. По стоимости квадратного метра она уступает сахалинскому чемпиону. Из ее окон открывается вид на бухту Золотой Рог, до которой менее 1 км. На пути к набережной расположены сразу четыре сквера.



В Чите за однокомнатную квартиру на улице Костюшко-Григоровича просят 6,3 миллиона рублей ( 44,4 кв. м.). Это самая престижная локация в городе. Она граничит с правительственным кварталом и корпусами Забайкальского государственного университета. Дом совсем новый (сдан в 2016 году), первые два этажа в нем выделены под торговый центр и продуктовые магазины.



В Улан-Удэ чек на однокомнатные лоты достигает отметки 5,98 миллиона рублей. Таков прайс крупногабаритной «однушки» (52, кв. м.) на втором этаже четырехэтажного дома по улице Свердлова. Это так называемая «Дворянская усадьба». От нее всего 300 метров до городского пляжа и набережной Селенги.



Дешевле престижные однокомнатные в Петропавловск-Камчатском (4,6 млн. рублей / 31,3 кв. м.), в Магадане (4,5 млн. рублей / 45,1 кв. м.) и Свободном Амурской области (3 млн. рублей / 38,3 кв. м).



Фото: 2gis.ru/ulanude



