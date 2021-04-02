02.04.2021
В Бурятии в селе Кокорино сгорел дом

В Бурятии в селе Кокорино сгорел дом

Двое взрослых вместе с ребенком эвакуировались самостоятельно через окно

В Бурятии ночью 1 апреля в селе Кокорино Иволгинского района произошло возгорание дома. На место пожара выехали огнеборцы двух пожарных частей, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных дом горел полностью. Двое взрослых вместе с ребенком эвакуировались самостоятельно через окно. Огнеборцы слаженно потушили возгорание.

В результате пожара сгорел дом на площади 55 квадратных метров, повреждена стена сарая на площади 4 квадратных метра.

Предположительной причиной пожара является короткое замыкание.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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