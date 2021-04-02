В Бурятии в селе Кокорино сгорел дом

Двое взрослых вместе с ребенком эвакуировались самостоятельно через окно



В Бурятии ночью 1 апреля в селе Кокорино Иволгинского района произошло возгорание дома. На место пожара выехали огнеборцы двух пожарных частей, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



На момент прибытия пожарных дом горел полностью. Двое взрослых вместе с ребенком эвакуировались самостоятельно через окно. Огнеборцы слаженно потушили возгорание.



В результате пожара сгорел дом на площади 55 квадратных метров, повреждена стена сарая на площади 4 квадратных метра.



Предположительной причиной пожара является короткое замыкание.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

