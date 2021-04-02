Дом жителя Бурятии навестила косуля

Однако комментаторы испугались, посчитав это плохим знаком



В местном интернет-сообществе «Весь Улан-Удэ» появился видеоролик от жителя Бичурского района Бурятии. К нему во двор в первый день весны наведалось дикое животное – небольшая косуля.



- Произошло это 1 апреля около 8 вечера в Бичурском районе, село Слобода. На лай собаки вышел отец в ограду, а там такая красотка. Из ограды перебежала во двор, далее в огород и потом уже отец сопроводил её в сторону леса подальше от села, - рассказал мужчина.



Как добавил мужчина, во время визита животное не пострадало.



Интересен тот факт, что горожане начали спорить в комментариях, хорошая ли это примета – приход дикого животного в дом. Многие жители напугались и даже посоветовали авторам видео обратиться к религиозным деятелям.



- Плохая примета, в дацан надо срочно, - пишет улан-удэнка.



- Встретить на своем пути-дорожке рогатую – благоприятное предзнаменование, сулящее счастье и благополучие, - не соглашаются там же.



- В лесу - это хорошо, а у нас бурят это плохо. У каждого народа свои предания, но у нас так. Счастья здоровья всем, - отвечают в паблике.



- Чушь, это говорит, что природу загадили, вот они и идут к людям, в надежде там прокормиться, - заключает другой комментатор.



фото: "Весь Улан-Удэ"