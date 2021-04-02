02.04.2021
Жители Бурятии получили свыше 600 млн руб разовых выплат на детей

Жители Бурятии получили свыше 600 млн руб разовых выплат на детей

С декабря 2020 по март 2021 года выплаты перечислены на более чем 121 тыс детей в возрасте до 7 лет

В Бурятии с декабря 2020 года по 31 марта 2021 года семьям региона перечислено свыше 600 миллионов рублей в рамках единовременных выплат 5 тысяч рублей на детей, сообщили республиканском отделении ПФР.
Выплаты перечислены на 121 382 ребенка.  Из них – 3 512малышей  родились за три первых месяца  нынешнего года. На них выплачено  более 17,5 миллиона рублей.

Напомним, что прием заявлений на единовременную выплату  5 тысяч  на детей от 0 до 7 лет включительно завершился по всей стране 1 апреля. При этом  по заявлениям  выплата  назначалась на детей, рожденных с июля 2020 года,  на которых  не оформлялись антиковидные  детские выплаты 5 и 10 тысяч рублей летом прошлого года.

Без подачи заявлений  по 5 тысяч рублей  на детей  до 7 лет включительно выплата была  массово осуществлена  в декабре. В конце 2020 года  она  была выплачена  на 117 тысяч детей.  

Фото: pixabay.com
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