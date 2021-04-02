Жители Бурятии получили свыше 600 млн руб разовых выплат на детей

С декабря 2020 по март 2021 года выплаты перечислены на более чем 121 тыс детей в возрасте до 7 лет



В Бурятии с декабря 2020 года по 31 марта 2021 года семьям региона перечислено свыше 600 миллионов рублей в рамках единовременных выплат 5 тысяч рублей на детей, сообщили республиканском отделении ПФР.

Выплаты перечислены на 121 382 ребенка. Из них – 3 512малышей родились за три первых месяца нынешнего года. На них выплачено более 17,5 миллиона рублей.



Напомним, что прием заявлений на единовременную выплату 5 тысяч на детей от 0 до 7 лет включительно завершился по всей стране 1 апреля. При этом по заявлениям выплата назначалась на детей, рожденных с июля 2020 года, на которых не оформлялись антиковидные детские выплаты 5 и 10 тысяч рублей летом прошлого года.



Без подачи заявлений по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно выплата была массово осуществлена в декабре. В конце 2020 года она была выплачена на 117 тысяч детей.



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