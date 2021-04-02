1.5 тысячи жителей Бурятии одобрили идею отдать деньги Адисе вместо Дня города

Однако на деле осуществить это вряд ли получится



Накануне в социальных сетях Бурятии мэр Игорь Шутенков рассказал, что в этом году отпраздновать юбилей города получится «с особым размахом». Однако, в комментариях горожане



«Номер один» провел опрос в социальных сетях среди читателей, в нем приняли участие 1769 жителей. 1.5 тысячи человек проголосовали за то, чтобы отдать деньги на лечение девочки. Не согласились с инициативой 33 человека. Вариант «это невозможно, так как противозаконно» выбрали 26 горожан, а за то, чтобы отпраздновать день города с благотворительными концертом и сборами для девочки оставили свой голос 235 улан-удэнцев.







Но стоит отметить, как уже упомянули многие комментаторы, на деле осуществить такую инициативу вряд ли получится, так как это будет считаться нецелевым расходованием средств бюджета. «Номер один» будет следить за развитием событий.



Как ранее писал «Номер один», почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. К оказанию помощи присоединились даже



У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» - стоимость 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 37 миллионов от необходимой суммы.



Помочь Адисе можно, воспользовавшись следующими реквизитами:



Реквизиты:



СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )

2202201887044796

📲89503863174

БИК: 048142604

SWIFT-код: SABRRUMM

Paysend: 2202201887044796



СБЕРБАНК счёт Адисы

40817810709167640548



СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )

4173980028315014

📲 89516399101

Paysend: 4173980028315014



ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )

4893470460105726

📲89503863174

BIC: VTBRRUMMXXX

Paysend: 4893470460105726



ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962

BIC : GAZPRUXXX

Paysend: 4249170443427962



ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )

5536913926253812

Paysend: 5536913926253812



PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)



PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г)



GOFUNDME



Фонды:



БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словом

Адиса 500(📣обязательно нужен пробел📣) на короткий номер 3443

Сумма от 100 до 15 000 рублей

⠀

‼️ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж ‼️



БФ «Право на жизнь»

ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСА

Пример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвования



БФ "РЕНЕССАНС"

Счет: 40703810302500002660 ₽

ИНН 2543155339 КПП 254301001

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК 044525999



фото: "Номер один" Накануне в социальных сетях Бурятии мэр Игорь Шутенков рассказал, что в этом году отпраздновать юбилей города получится «с особым размахом». Однако, в комментариях горожане выдвинули инициативу вместо гуляния пожертвовать деньги на лечение маленькой Адисы с диагнозом «спинально-мышечная атрофия».«Номер один» провел опрос в социальных сетях среди читателей, в нем приняли участие 1769 жителей. 1.5 тысячи человек проголосовали за то, чтобы отдать деньги на лечение девочки. Не согласились с инициативой 33 человека. Вариант «это невозможно, так как противозаконно» выбрали 26 горожан, а за то, чтобы отпраздновать день города с благотворительными концертом и сборами для девочки оставили свой голос 235 улан-удэнцев.Но стоит отметить, как уже упомянули многие комментаторы, на деле осуществить такую инициативу вряд ли получится, так как это будет считаться нецелевым расходованием средств бюджета. «Номер один» будет следить за развитием событий.Как ранее писал «Номер один», почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. К оказанию помощи присоединились даже заключенные исправительной колонии №1. И накануне местные жители выступили с инициативой пожертвовать деньги на лечение вместо празднования Дня города.У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» - стоимость 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 37 миллионов от необходимой суммы.Помочь Адисе можно, воспользовавшись следующими реквизитами:Реквизиты:СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )2202201887044796📲89503863174БИК: 048142604SWIFT-код: SABRRUMMPaysend: 2202201887044796СБЕРБАНК счёт Адисы40817810709167640548СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )4173980028315014📲 89516399101Paysend: 4173980028315014ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )4893470460105726📲89503863174BIC: VTBRRUMMXXXPaysend: 4893470460105726ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962BIC : GAZPRUXXXPaysend: 4249170443427962ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )5536913926253812Paysend: 5536913926253812PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г) garm_darima19@mail.ru PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee Фонды:БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словомАдиса 500(📣обязательно нужен пробел📣) на короткий номер 3443Сумма от 100 до 15 000 рублей‼️ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж ‼️БФ «Право на жизнь»ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСАПример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвованияБФ "РЕНЕССАНС"Счет: 40703810302500002660 ₽ИНН 2543155339 КПП 254301001ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"БИК 044525999фото: "Номер один"