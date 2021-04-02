В Поселье открыт спортивный комплекс

В нем отведено место для библиотеки и отделения школы искусств



В Бурятии в селе Поселье Иволгинского района (де-факто – пригород Улан-Удэ) сегодня открылся новый спортивный комплекс. В нем созданы секции по десяти видам спорта. В честь его открытия в Поселье состоялась матчевая встреча волейболистов из спортивных школ района и показательные выступления тхээквондистов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Для создания спорткомплекса выкуплено готовое здание стоимостью 18 миллионов рублей. Часть средств выделена по итогам голосования в рамках проекта «Народный Бюджет», также на объект направлены средства района.



«Дорогие ребята, хочу поздравить вас с тем, что у вас есть, где заниматься спортом, развиваться, набираться здоровья и сил, общаться с друзьями и правильно проводить свое время. Спорт объединяет на хорошие дела. Желаю вам успеха в спорте, успеха в жизни. Пусть здесь всегда будет так же шумно. Ярких побед вам, и не только в спорте», - обратился к юным спортсменам глава Бурятии Алексей Цыденов, принявший участие в церемонии открытия.



Капитальный ремонт в здании был завершен в прошлом году. Проведено отопление, установлена котельная, в здание заведена вода, произведен монтаж канализационной системы, обновлена электрика.



«В прошлом году в районе благодаря поддержке правительства Бурятии было построено пять плоскостных спортивных сооружений с искусственным покрытием, построена спортивная юрта в селе Сотниково на условиях государственно-частного партнерства. И сегодня открываем такой замечательный комплекс. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!», - пожелал жителям Поселья министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов.



В двухэтажном комплексе разместятся не только спортивные учреждения, но и отделения детской школы искусств и библиотека. Спортсмены займут первый этаж. Для них создано специализированное помещение для бокса и зал для занятий по волейболу, мини-футболу, баскетболу площадью свыше 300 квадратных метров. В помещении зала смогут одновременно заниматься несколько групп, до 40 человек. Работают секции тенниса, шахмат, армрестлинга, чир-спорта.



«Раньше я занимался в секции бокса в Аэропорту. Ездил каждый день туда. Конечно, далеко. Сейчас начал ходить сюда, занимаюсь в секции волейбола. Это очень удобно, когда рядом. И здесь хороший зал, большой и просторный», - рассказал воспитанник детской спортивной школы села Поселье Даши Тубанов.



«Мы привезли ребят на матчевую встречу, и, конечно, чтобы разделить радость с жителями Поселья. За год здесь построена школа и такой хороший спорткомплекс открывается. Вообще, надо отметить, что в районе много объектов спортивного назначения появляется. И я, как человек, прививающий детям любовь к спорту, очень рад этому. Это нужно для нашего будущего, чтобы у нас дети были здоровы», - рассказал учитель физической культуры Сотниковской общеобразовательной школы Эрдэм Цырендоржиев.



На втором этаже комплекса планируют разместить небольшую библиотеку. В ней будут предусмотрены зона абонемента и читальный зал для взрослых и детей. Есть возможность создать книгохранилище для ценны изданий. Сейчас составляется смета расходов материально-технической базы библиотеки. Также здесь будут располагаться музыкальное и хореографическое отделения Иволгинской детской школы искусств им. Г-Д. Дашипылова.



Фото: egov-buryatia.ru

