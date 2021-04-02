В Бурятии назрел свой конфликт с «Европой»

Девять владельцев элитарных домов из престижного жилкомплекса в Улан-Удэ должны за тепло 1,7 миллиона рублей



Девять владельцев недвижимости в элитарном жилом комплексе «Европа», расположенном в экологически чистом микрорайоне Верхняя Березовка Улан-Удэ, накопили долги за тепловую энергию в размере 1,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ТГК-14.



В ней подчеркнули, что неоднократно предупреждали этих людей об имеющейся задолженности. Для разрешения ситуации, а сейчас специалисты энергокомпании подали заявления о взыскании задолженностей в суд. По некоторым из них уже имеются решения – должникам придется заплатить по счетам.



Теплоэнергетики отмечают, что задолженности, имеющиеся у злостных неплательщиков, проживающих в жилищном комплексе «Европа», будут взысканы совместно со службой судебных приставов. При необходимости, с применением запретов на регистрационные действия по имуществу или арестов автомобилей.



«В нашем обществе есть стереотип, согласно которому должниками за коммунальные услуги являются люди, не имеющие источников дохода либо асоциальные элементы. Однако в реальности огромные задолженности в Улан-Удэ зачастую накапливают именно обеспеченные горожане», - указывают теплоэнергетики.



Фото: news.tgk-14.com

