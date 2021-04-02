В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД занесли беременную в роддом

Лейтенанты боялись, что придется принимать роды прямо в патрульном автомобиле



У жительницы Бурятии начались преждевременные роды на 24 неделе беременности. По дороге в роддом будущие родители попали в пробку и решили обратиться к сотрудникам ГИБДД, которые в этот момент дежурили на улице Комарова.



Лейтенанты полиции Дмитрий Дондоков и Николай Зеленкин тут же пересадили девушку в патрульный автомобиль и помчались в Железнодорожную больницу. Добравшись до места назначения, лейтенант Зеленкин на руках занес роженицу в больницу и передал медработникам. Девушка рассказала, что потом её экстренно госпитализировали и она родила девочку весом 670 грамм.



История случилась несколько месяцев назад – новорожденная кроха провела три месяца в реанимационном отделении и затем один месяц на реабилитации. Сейчас девочка уже успела окрепнуть – весит 4 килограмма, выписана домой и чувствует себя хорошо.



Как сообщают в МВД Бурятии, молодая мамочка от всего сердца поблагодарила инспекторов ДПС за своевременную помощь: «Пусть хранит их Бог на своём посту, здоровья им и их родным. Спасибо им огромное! Если бы не они, эти лишние минуты могли оказаться для нашей семьи самыми страшными!».



- Сами сотрудники ГИБДД были очень рады услышать, что молодой маме и её малышке своевременно оказали медицинскую помощь и благодаря действиям врачей с ними всё хорошо, - рассказали в пресс-службе ведомства.



Лейтенанты признались, что в тот момент было очень страшно за девушку: «Боялись, что придётся принимать роды прямо в патрульном автомобиле». Героями себя не считают, всегда готовы прийти на помощь людям, нуждающимся в помощи.



фото: коллаж "Номер один"