В нынешнем году почти 7 000 геологов ищут работу в России

Работодатели предлагают 1 300 мест, но с высокой оплатой труда в 90-95 тыс руб



Почти 7 000 резюме в поисках работы разместили о себе геологи с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба



Между тем, в 2020 году российские работодатели разместили лишь 3 200 вакансий для геологов, большая часть вакансий пришлась на Москву и Красноярский край. В топ-10 регионов с наибольшим числом вакансий для геологов вошли также регионы Дальневосточного ФО – Хабаровский и Забайкальский края (по 4%). Число активных вакансий в 2021 году уже составляет более 40% от общей суммы вакансий за весь 2020 год и находится на уровне 1 300 в целом по стране. С начала года потребность в геологах кроме вышеупомянутых регионов также испытывают работодатели из Якутии.



Средняя предлагаемая российскими работодателями зарплата для геологов в 2020 году – 75 000 рублей, в регионах ДФО предложения работодателей несколько выше – 80 000 рублей. При этом в начале этого года работодатели повысили зарплатные предложения в вакансиях в среднем по РФ до 90 000 рублей, в ДФО – до 95 000 рублей.



Большая часть вакансий для геологов в 2020 году и сейчас размещена в сферах «Добыча сырья» (79%), «Строительство» (34%), «Производство» (8%). Чаще всего работодателям требуются геологи на полный рабочий день (70%), каждая третья вакансия предполагает вахтовый метод работы.



Требования работодателей для соискателей-геологов разняться в зависимости от уровня предполагаемой должности. Так, для линейных специалистов работодатели могут указывать следующие обязанности: работа с ПК в программах Microsoft Office, также AutoCAD, знание Micromine и аналогичных программ, забор проб, систематизация, анализ и обработка геологических данных, составление отчетов на основе проведенных геологических исследований. От кандидата потребуется геологическое сопровождение открытых горных работ и учет движения запасов участка и месторождения.



Для геологов-руководителей обязанности несколько другие: проведение инженерно-геологических изысканий для строительства объектов различного назначения; получение разрешительных документов на проведение инженерно-геологических изысканий на объекте; подбор исполнителей отдельных видов работ и осуществление контроля над их деятельностью; обеспечение выполнения полевых и/или камеральных работ.



Большая часть соискателей на должность геолога находится в Москве, в топ-10 также вошли Петербург, Башкирия, Тюменская область и другие. Средняя зарплата, на которую претендуют геологи в целом по стране, на данный момент – 70 000 рублей, 4% ожидают зарплату от 130 000 рублей.



Фото: minobr.krasnodar.ru Почти 7 000 резюме в поисках работы разместили о себе геологи с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter ДФО. Ее эксперты в преддверии Дня геолога, который празднуется в России 4 апреля, проанализировали рынок труда этой профессии.Между тем, в 2020 году российские работодатели разместили лишь 3 200 вакансий для геологов, большая часть вакансий пришлась на Москву и Красноярский край. В топ-10 регионов с наибольшим числом вакансий для геологов вошли также регионы Дальневосточного ФО – Хабаровский и Забайкальский края (по 4%). Число активных вакансий в 2021 году уже составляет более 40% от общей суммы вакансий за весь 2020 год и находится на уровне 1 300 в целом по стране. С начала года потребность в геологах кроме вышеупомянутых регионов также испытывают работодатели из Якутии.Средняя предлагаемая российскими работодателями зарплата для геологов в 2020 году – 75 000 рублей, в регионах ДФО предложения работодателей несколько выше – 80 000 рублей. При этом в начале этого года работодатели повысили зарплатные предложения в вакансиях в среднем по РФ до 90 000 рублей, в ДФО – до 95 000 рублей.Большая часть вакансий для геологов в 2020 году и сейчас размещена в сферах «Добыча сырья» (79%), «Строительство» (34%), «Производство» (8%). Чаще всего работодателям требуются геологи на полный рабочий день (70%), каждая третья вакансия предполагает вахтовый метод работы.Требования работодателей для соискателей-геологов разняться в зависимости от уровня предполагаемой должности. Так, для линейных специалистов работодатели могут указывать следующие обязанности: работа с ПК в программах Microsoft Office, также AutoCAD, знание Micromine и аналогичных программ, забор проб, систематизация, анализ и обработка геологических данных, составление отчетов на основе проведенных геологических исследований. От кандидата потребуется геологическое сопровождение открытых горных работ и учет движения запасов участка и месторождения.Для геологов-руководителей обязанности несколько другие: проведение инженерно-геологических изысканий для строительства объектов различного назначения; получение разрешительных документов на проведение инженерно-геологических изысканий на объекте; подбор исполнителей отдельных видов работ и осуществление контроля над их деятельностью; обеспечение выполнения полевых и/или камеральных работ.Большая часть соискателей на должность геолога находится в Москве, в топ-10 также вошли Петербург, Башкирия, Тюменская область и другие. Средняя зарплата, на которую претендуют геологи в целом по стране, на данный момент – 70 000 рублей, 4% ожидают зарплату от 130 000 рублей.Фото: minobr.krasnodar.ru