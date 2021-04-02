Реконструкция мостов на трассе Р-258 «Байкал» идет по графику

Инспекцию объектов провел начальник управления строительства автомобильных дорог Росавтодора



Завершая поездку по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам начальник управления строительства автомобильных дорог Росавтодора Кайрат Турсунбеков в Иркутской области и Бурятии проверил техническую готовность объектов, которые в 2021 году вошли в национальный проект «Безопасные качественные дороги».



Кайрат Турсунбеков вместе с руководителем управления дорорг «Южный Байкал» Радиком Фаразутдиновым проинспектировал ход работ по реконструкции моста через реку Малая Похабиха, расположенном в городе Слюдянка Иркутской области. Этот город расположен на берегу Байкала и пользуется большой популярностью среди туристов, поэтому приведение к нормативу указанного моста – проект высокой социальной значимости.



Прежнее сооружение не справлялось с возросшими нагрузками, мостовики демонтировали его и возводят новое сооружение, технические параметры которого будут соответствовать всем современным требованиям. Так, завершено устройство фундаментной части и опор моста, монтаж балок пролетного строения и начата укладка переходных плит. Мост расположен в городской черте, поэтому для удобства и безопасности пешеходов здесь предусмотрено обустройство тротуаров. Работы идут по графику, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2021 году, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал».



Затем Кайрат Турсунбеков ознакомился с ходом работ по реконструкции моста через реку Переемная, расположенного в Кабанском районе Бурятии. Здесь ведется строительство временного моста, который необходим для обеспечения бесперебойного движения по федеральной трассе. Грузоподъемность и габариты сооружения не соответствуют современным требованиям, однако к 2023 году – таков срок окончания работ – эти проблемы будут решены за счет строительства нового моста.



В новом дорожно-строительном сезоне стартуют работы по реконструкции путепровода над Транссибом на 334-м километре трассы «Байкал». Проектом предусмотрено строительство рядом с существующим путепроводом нового сооружения длиной около двух километров вместе с автоподходами. Работы рассчитаны до 2022 года.



В ходе производственных совещаний на объектах Кайрат Турсунбеков отметил значимость проводимых работ:



– Приведение мостов и путепроводов, расположенных на подведомственных трассах, в нормативное состояние – одно из приоритетных направлений деятельности Федерального дорожного агентства. Так, только за последние три года к нормативу приведено около 500 мостовых сооружений. Эти работы будут продолжены, – подчеркнул начальник управления строительства автомобильных дорог Росавтодора.



После инспектирования объектов Кайрат Турсунбеков провел совещание с министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александром Гоге. Участники обсудили ход реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе.



В 2020 году в Бурятии работы выполнены на 70 объектах общей протяженностью 132 км. В нормативное состояние приведено 90 км региональных трасс и 42 км автодорог местного значения.



Завершена контрактация объектов 2021 года, в рамках нацпроекта работы запланированы на 56 участках, в нормативное состояние приведут 107 км дорожной сети. Специалисты подрядных организаций обновят 64 км региональных трасс и 43 км дорог, входящих в улично-дорожную сеть Улан-Удэнской агломерации. В Улан-Удэ отремонтируют участки улиц Чертенкова, Юного Коммунара, Н. Петрова, Добролюбова, Королёва, Камова, Амагаева, Комсомольской, Ботанической, Бабушкина и других. Также продолжится строительство «третьего» моста через реку Уда.



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В 2021 году по заказу управления федеральных автодорог «Южный Байкал» к нормативу приведут более 150 км федеральных трасс, введут в строй три искусственных сооружения, установят почти 30 км линий электроосвещения.



Фото: rosavtodor.gov.ru

