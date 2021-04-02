В Улан-Удэ проверили качество работ по капремонту

После вскрытия панельных швов нарушений в работе подрядчика не выявлены



Качество выполненных работ по капитальному ремонту фасада в доме по улице Революции 1905 года,12 проверили в рамках выездного заседания Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета по просьбе жителей дома, которые оказались недовольны работами подрядчика, сообщили в Фонде капитального ремонта Бурятии.



Для проверки претензий создали комиссию, в которую, кроме депутатов горсовета, вошли представители Республиканской службы госстройжилнадзора, Управления капитального строительства, администрации Железнодорожного района, Комитета городского хозяйства, руководитель подрядной организации и собственники помещений. На месте было принято решение о вскрытии отдельных участков межпанельных швов.



«Наша цель сегодня - вскрыть швы и посмотреть качество выполненных работ, проверить соблюдена ли технология. Это лучший способ убедиться, что все сделано нормально. Если работы выполнены ненадлежащим образом, то подрядчик будет переделывать всю работу», - отметил генеральный директор Фонда капремонта Тимур Цыренжапов.



Руководитель подрядной организации ООО «Профстройпроект» Николай Матвеев при объяснении технологии производства работ рассказал, что при демонтаже старых швов в качестве утеплителя были обнаружены тряпки, пакля и веревки. Сейчас работы проведены в соответствии со всеми строительными нормами.



После вскрытия панельных швов нарушений в работе подрядчика выявлены не были. Об этом сообщил и Сергей Бурдиков, председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского Совета депутатов. «Здесь мы убедились, что технология соблюдена, к подрядчику вопросов нет. Вопросы основные из-за сроков работ. Подрядчику устранить все замечания, какие есть, чтобы этот дом сдали нормально и жители остались довольны», - сказал он.



Напомним, ранее на заседании Комитета городского хозяйства при горсовете Улан-Удэ по итогам деятельности Фонда капремонта в 2020 году депутаты горсовета предложили помочь фонду в контроле за ходом выполнения работ по капремонту подрядными организациями. Для реализации этого направления было решено провести обучающий семинар по основам капремонта для депутатов, помощников и общественников с привлечением специалистов фонда.



Фото: site.fondkr03.ru

