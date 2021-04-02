Улан-Удэ вошел в число комфортных городов

По оценкам минстроя РФ, городская среда столицы Бурятии считается благоприятной



По итогам 2020 года Улан-Удэ стал городом с благоприятной для жизни средой в рейтинге министерства строительства России, которое представило результаты оценки качества городской среды в российских городах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».



Каждый город мог получить от 0 до 360 баллов. По результатам оценки минстроя, только четверть российских городов можно назвать комфортными для проживания. Улан-Удэ стал городом с благоприятной для жизни средой, набрав 181 балл.



- Оценка городов проходила по таким показателям как: доля граждан, живущих в аварийном жилье, количество ДТП, уровень озеленения, разнообразие жилой застройки, доступность остановок общественного транспорта, обилие освещенных улиц и другие показатели. Из 360-ти баллов мы набрали ровно половину, а это значит, что нам есть над чем работать. Хочется ,чтобы и сами жители принимали активное участие и вносили свои предложения по благоустройству общественных территорий, - прокомментировал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



Улан-Удэ попал и в число больших городов с условно комфортным климатом.

«Для учета всех особенностей российских городов и корректной оценки города делятся на группы, то есть по климатическим зонам и величине», - пояснил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Предполагается, что местные власти, увидев, по каким показателям населенный пункт отстает, постараются развивать именно эту сферу города, сообщает минстрой республики.



фото: Минстрой Бурятии