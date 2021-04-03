В Бурятии за сутки зарегистрировано меньше полусотни больных COVID-19

Количество выздоровевших по республике составило 84 человека



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 03.04.2021 зарегистрировано 36 193 (+49) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. 54% (19 196) случаев инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Из 49 новых случаев COVID-19: 37 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 755 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 184 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 34599 (+84) человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 454 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 308. В отделениях реанимации находится 66 пациентов (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ 20 пациентов (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 12.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 669 коек, занято – 454, свободно – 215 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,9%.



Амбулаторное лечение проходят 349 пациентов с COVID-19.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 791 (+1) человек.



В лабораториях 4 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 1879 человек, с нарастающим итогом – 908 932 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 293 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 123 047 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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