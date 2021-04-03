В Бурятии 13 школ защитили от террористов

Приставы заставили образовательные учреждения выполнить требования прокурора



Под контролем судебных приставов Бурятии 13 школ Прибайкальского района республики оснастили помещениями для охраны и тревожными кнопками. Такое требование образовательным учреждениям выдвинула районная прокуратура в целях обеспечения антитеррористической защищенности социальных объектов.



В ходе исполнительного производства судебными приставами Прибайкальского районного отделения Управления ФССП России по Республике Бурятия в отношении образовательных учреждений возбуждены исполнительные производства, в рамках которых руководству школ вручены требования об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об административной и уголовной ответственности.



В соответствии с требованиями исполнительных документов из средств местного бюджета школам были выделены денежные средства. На сегодняшний день системой безопасности оснащены в полном объеме школы сёл Турка, Турунтаева, Ильинка, Горячинск, Татаурово, старое Татаурово, Мостовка, Гремячинск, Зырянск, Нестерово, Кома и п/ст Таловка.



Исполнительные производства, направленные на создание необходимых условий для охраны учащихся, окончены фактическим исполнением.



Фото: «Номер один»



