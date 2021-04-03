Девушка из Бурятии стала самым метким приставом на Дальнем Востоке

Жаргалма Уладаева победила в первенстве чемпионата по стрельбе из боевого оружия



Жаргалма Уладаева - младший судебный пристав Специализированного отделения по ОУПДС общей юрисдикции Управления ФССП России по Республике Бурятия — победитель личного первенства II этапа чемпионата по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников территориальных органов Федеральной службы судебных приставов России, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа.



В Службе Жаргалма Цыренжаповна работает с 2012 года. Она сразу устроилась на должность судебного пристава по ОУПДС и посей день остается верна своей работе. Несмотря на то, что эта должность зачастую ассоциируется с мужской профессией, Жаргалма Цыренжаповна отлично справляется со своими должностными обязанностями и пользуется уважением среди сослуживцев.



Спорт занимает важную роль в жизни Жаргалмы. В 2013 году она стала победителем личного первенства по стрельбе из боевого оружия, посвященного 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Кроме того, Жаргалма Цыренжаповна имеет звание мастера спорта по женской вольной борьбе и она неоднократно становилась призером республиканских соревнований. Коллеги радуются успехам сотрудника и всегда поддерживают её.



Но самые главные болельщики Жаргалмы - это её муж и две дочери, которые также ведут активный образ жизни.



В настоящее время Уладаева Жаргалма Цыренжаповна готовится к заключительному этапу Чемпионата ФССП России, который в этом году впервые пройдет в городе Улан-Удэ.



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