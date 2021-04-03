В Улан-Удэ дом признали аварийным вопреки желанию жителей

Собственники обратились к чиновникам с требованием отменить это решение



В Ассоциацию управляющих компаний Бурятии обратились собственники дома по адресу ул. Буйко 23а г. Улан-Удэ с просьбой помочь отменить решение о признании их дома аварийным. Чтобы разобраться в ситуации, Ассоциация провела выездное совещание с приглашением представителей администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ, комитета городского хозяйства и фонда капитального ремонта.



Жители узнали о том, что их дом признали аварийным, и они должны будут снести его за свой счет, из писем от администрации, которые отправили жильцам в 2020 году. Собственники были просто ошарашены таким решением, стали выяснять, почему оно было принято. Оказалось, что поступило письмо от жителя с просьбой признать дом аварийным, который сейчас отрицает, что писал подобное обращение. Также к заявлению прилагалась экспертиза, которая была сделана всего за один день.



«Мы стали звонить в организацию, которая сделала экспертизу, узнавать, какими методами проводили обследование дома, на основании, чего сделали выводы, что дом непригоден. Нам сказали, что провели визуальный осмотр, а еще, что их торопила администрация нашего района», - пояснила жительница дома Вера Александровна.



Рядом с домом №23а есть еще несколько одинаковых домов того же 1964 года постройки. Единственное различие между ними – недавно в домах провели ремонт фасада, жители считают, что и у них достаточно лишь провести такой же ремонт, и дом простоит еще 50 лет. Многие годы эти дома обслуживала управляющая компания «Эталон-С», которая запустила состояние дома и коммуникаций.



С января 2020 года жители выбрали новую управляющую компанию «Ашситек», которая начала дом приводить в порядок, этой весной в подъездах планировали установить пластиковые окна, но сейчас жители бояться, что все их старания отремонтировать дом будут напрасны и они просто зря потратят деньги.



По словам представителя комитета городского хозяйства Светланы Григорьевой, дом уже исключен из программы капитального ремонта, признан аварийным, но еще не включен в федеральную программу по переселению. У жителей есть сейчас только один выход – обратиться в суд и оспорить решение администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ и результаты экспертизы.



«Нужно было попасть в программу «сейсмика», нам нужно было дома признать аварийными, вот именно которые каменные многоэтажные, пятиэтажные – отметил представитель администрации Железнодорожного района Золто Хамаганов. - По всем параметрам этот дом подходил, он аварийно-опасный».



Как предполагают жители, их дом мог стать жертвой чиновников, которые вместо того, чтобы выявить дома, действительно нуждающиеся в переселении, пошли по более легкому пути, ввели в заблуждение заявителя, оказали давление на экспертную организацию и за один день признали дом аварийным, в то время как другие дома годами добиваются переселения.



«Возможно ключевое слово «нужно» - т.е. администрации района нужно было признать некоторое количество домов, не отвечающими требованиям сейсмоустойчивости чтобы попасть программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации», - рассказал директор Ассоциации управляющих компаний Республики Бурятия Максим Киреенко. - Также досадно что Госстройжилнадзор остался в стороне и проигнорировал приглашение на мероприятие, а Минстрой Бурятии отказался принять участие в связи с занятостью специалистов».



Со слов представителя районной администрации, они обследуют множество домов, в том числе после землетрясений, если вдруг появились трещины или другие повреждения. А также он отметил, что администрация города не может остаться в стороне, если дом разваливается на глазах. Но выездное совещание показало, что слова администрации Железнодорожного района расходятся с делом. Совсем неподалеку н большое количество двухэтажных деревянных домов. Почти все они как раз-таки имеют признаки аварийности. Так вот, за них почему-то администрация похлопотать не хочет, чтобы признать аварийными.



Кроме того, например дома №11 и №12 по ул. Гвардейская в этом году попали в программу капитального ремонта, сейчас там меняют кровлю. Хотя эти дома 1935 года, а кирпичный дом на ул. Буйко 1964 года постройки, при этом срок эксплуатации кирпичных домов намного больше, чем у деревянных.



На вопрос, почему как раз-таки такие старые деревянные дома не признать аварийными, представитель районной администрации сослался на то, что нужно заявление от жителей и экспертизу, а сами они повлиять на данную ситуацию не могут. Получается, что дома признаются аварийными выборочно, по непонятному для жителей принципу. К слову сказать, ремонт крыши одного дома на ул. Гвардейской стоит 3,6 млн рублей, а потом планируется ремонт электроснабжения на 400 тыс. руб., при этом собираемость дома составила всего 300 тыс. рублей. И когда признают непригодным для жилья, то деньги пропали даром, а районная администрация, которая поставила эти дома в план капремонта и ответственности никакой не понесет.



«Согласно постановлению правительства Бурятии от 8 апреля 2014 года №165 об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, органы местного самоуправления должны проводить мониторинг состояния аварийных домов, - считает директор Ассоциации Максим Киреенко. - То есть администрация Железнодорожного района должна проводить такой мониторинг, и дома, имеющие признаки аварийности, заблаговременно исключить из программы капитального ремонта и провести работу с жителями о признании их аварийными. Необходимо рационально подходить к использованию средств жителей города, которые аккумулируются в общем «котле» фонда капремонта».



Фото: Ассоциация управляющих компаний Бурятии



