В Прибайкальском районе Бурятии стабилизировалась паводковая обстановка

В населенном пункте Кома откачали более 3200 кубометров талых вод

3 апреля в населенный пункт Кома Прибайкальского района был организован рабочий выезд представителей ответственных ведомств. На месте было произведено обследование местности, на основании которого выработан ряд мероприятий, направленных на ликвидацию последствий затопления, даны рекомендации по предупреждению возникновения подобных ситуаций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.В это же время в одном из подворий, попавших в зону подтопления, производилась откачка воды."В ходе работ за сегодня с применением мотопомпы и пожарного автомобиля было откачено более 3200 кубометров талых вод силами СП «Итанцинское» и ПЧ-38 Прибайкальского ОГПС Республики Бурятия. Накануне силами местного населения произведена распиловка льда в районе моста через реку Кома для беспрепятственного прохождения талых вод", - добавили в ведомстве.В результате комплекса принятых мер общий уровень воды за сутки понизился на 10 см. Воды, выступившие в жилом доме, расположенном по улице Коммунистической, ушли. Спуск воды продолжается естественным путем по пропиленным каналам, наблюдается снижение уровня воды. Угрозы подтопления нет. Мониторинг обстановки на месте осуществляется администрации МО «Прибайкальский район». Ситуация находится на контроле Главного управления.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии