На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств



Как бороться с коллекторами



«Надоедает звонками коллекторское агентство, требуя вернуть долг за какого-­то человека, которого я знать не знала. На просьбы не звонить не обращают внимания, говорят: «Вы его жена и прячете его!». Что делать?»

Горбунова Р. П., Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Ольга Власова:



— Если вам звонит представитель не самого кредитора, например, банка или микрофинансовой организации (МФО), а сотрудник коллекторского агентства, стоит проверить его полномочия. Попросите прислать вам документ, который подтверждает право коллектора общаться с должниками от имени кредитора.



Дело в том, что заниматься коллекторской деятельностью имеет право только организация, включенная в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В ином случае это незаконно. Статьей 14.57 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 50 до 500 тыс. рублей для граждан и от 200 тыс. до 2 млн рублей для юридических лиц.



Требования к коллекторским агентствам и порядку взаимодействия кредиторов и коллекторов с должниками установлены Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 230­ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».



В случае если должник никак с вами не связан, направьте в коллекторскую компанию и кредитору заявление: потребуйте исключить ваш номер телефона из списка контактов должников и прекратить звонки по чужой задолженности. Все жалобы можно отправить, не выходя из дома — через интернет­-приемные этих организаций.



Также на действия легального кредитора можно жаловаться в Банк России.



На «черного кредитора», который не имеет лицензии и не состоит в реестре Банка России, — в полицию.



На коллектора — в Федеральную службу судебных приставов, Нацио­нальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств и Роспотребнадзор.



На нарушение Закона «О персональных данных» — в Роскомнадзор.



Кроме того, коллекторы не имеют права сообщать третьим лицам данные о задолженности. Когда они рассказывают вам о чужом долге, то нарушают закон. Напомните им об этом. Ни кредитор, ни коллекторы не имеют права беспокоить родственников и знакомых должника, если они выразили свое несогласие. Не говоря уже о случаях, когда вас тревожат по кредитам незнакомых людей. Такие действия нарушают законы «О коллекторах» и «О персональных данных».



Можно обратиться в полицию. Приложите к заявлению все данные, которые вам удалось собрать: справку из банка, МФО или КПК об отсутствии долгов, запись разговора с коллектором. Укажите, что вы уже обращались к кредитору и коллектору, но это не дало результата. В этом случае можно рассчитывать, что звонки прекратятся».



Период охлаждения для клиента



Взял автокредит. Дома с женой прочитали внимательно договор — оказывается, там дорогая страховка. Можно ли отказаться от нее, чтобы не платить лишнего?

С. К. Баргузинский район.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Да, вы можете отказаться от страховки при определенных условиях, для этого есть период охлаждения. В течение 14 дней с момента оформления страховки вы вправе получить оплату назад — полностью или большую ее часть. Некоторые страховые компании по собственной инициативе устанавливают и более долгий срок возврата. Условия периода охлаждения страховщики прописывают в правилах страхования, в самом договоре страхования или дополнительном соглашении к нему.



Правило действует только для договоров добровольного страхования. На обязательные виды страхования, например, ОСАГО, период охлаждения не распространяется. Если у вас не будет страховки, у банка появится право потребовать досрочно вернуть кредит.



Но есть вероятность, что по кредиту без страховки ставка будет выше. Сначала тщательно просчитайте оба варианта, со страховкой и без. Если решили отказаться от страховки, звонка страховщику недостаточно. Вы должны лично прийти в офис или отправить документы по почте. Форма заявления — свободная. Некоторые компании для удобства клиентов подготовили специальные бланки заявлений на расторжение договора.

