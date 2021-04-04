В бурятском селе Нарын-Ацагат появилась сотовая связь и Интернет

В населенном пункте проживают около 500 человек



В селе Нарын-Ацагат Заиграевского района впервые появились сотовая связь и Интернет. Оператор сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) сообщил о том, что в конце марта в селе Нарын-Ацагат начал предоставление услуг голосовой связи и доступа к Интернет, сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.



В небольшом селе Нарын-Ацагат проживают около 500 человек.



"До сих пор услуги сотовой связи были недоступны, от местных жителей поступало много обращений с просьбой решить вопрос. И вот, 31 марта в этом населенном пункте компания ООО «Т2 Мобайл» вывела в эфир базовые станции сотовой связи 2-го, 3-го и 4-го поколений (2G/3G/4G)", - добавили в министерстве.



Как сообщает пресс-служба Бурятстата, сегодня в Бурятии доступ к Интернету имеет 89,4 % населения. Из них 39,5 % используют Интернет для заказа товаров и услуг, в том числе 36,6% используют электронные способы оплаты товаров и услуг.



«С развитием информационных технологий вовлеченность населения в глобальную сеть увеличивается с каждым годом все больше и больше. Если в 2015 году в Республике Бурятия не использовали Интернет 29 % населения, то в 2019 году эта цифра уменьшилась до 10,6 %. Данный показатель лучше общего показателя по Дальневосточному округу на 2,4% и по Российской Федерации на 0,8 %» - отметил руководитель Бурятстата Александр Сарапов.



Фото: пресс-служба Минтранса Бурятии

