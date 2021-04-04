В Иволгинском районе Бурятии появилась уникальная ступа

Аналогов ей нет в мире



В Иволгинском районе Бурятии появилась новая бронзовая ступа, которая посвящена началу первых молебнов в Иволгинском дацане почти 76 лет назад. Высота ступы 7 метров 60 см. Аналогов ей нет в мире.



"Ступа поражает своей красотой и множеством деталей, чтобы разглядеть которые, надо обойти вокруг неё несколько раз", - рассказала в своем Facebook руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.



Ступа находится в 2 км от Иволгинского Дацана. Как только станет суше, можно будет подъезжать к ступе на машинах и автобусах с паломниками и туристами, добавила Алла Намсараева.



"Подобные есть в Индии, но именно в таком удивительном и восхитительном художественном решении, с такой глубочайшей мотивацией, вложенной в саму идею создания настоящего шедевра бурятской школы художественного литья, субурган появился на земле Бурятии – на земле центра традиционного буддизма России", - рассказала Алла Намсараева.



Автором проекта является декан факультета буддийской живописи Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» выдающийся современный мастер-танкописец, скульптор, художник Чимит лама Доржиев. Художественное литье выполнено в Мастерской «Лотос» г. Улан-Удэ.



Фото: Алла Намсараева

