Круг контактных лиц составляет 656 человек



По данным на 4 апреля в Бурятии за сутки зарегистрировано 47 новых случаев коронавируса. из них 36 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



54% (19 227) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 656 человек. Амбулаторное лечение проходят 340 пациентов с COVID-19.



Фото: pixabay.com

