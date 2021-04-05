Пыльные бури в Монголии участились из-за опустынивания

В последние 80 лет средняя температура в стране выросла на 2,25 град Цельсия



Главным фактором более частых пыльных бурь в Монголии в последние годы стало связанное с изменением климата увеличение площади пустынь. Такое мнение высказал в интервью агентству Синьхуа представитель министерства окружающей среды и туризма страны, сообщает



«Если разделить все случаи опустынивания по вызвавшему их фактору, природному или антропогенному, то окажется, что большинство случаев приходится на природные факторы и изменение климата. В последние годы в Монголии значительно участились песчаные бури - природные катаклизмы, вызванные климатом», - сказал Алтангэрэл Энхбат, возглавляющий департамент по вопросам изменения климата в министерстве окружающей среды и туризма.



Он напомнил, что в Монголии резко континентальный климат, и она входит в число стран наиболее уязвимых перед угрозой глобального потепления. Помимо этого, к настоящему времени 76,8% территории Монголии оказалось подвержено опустыниванию, и ситуация, скорее всего, будет только ухудшаться. По словам Алтангэрэла Энхбат, за последние 80 лет средняя температура в Монголии выросла на 2,25 градуса Цельсия, что почти в три раза больше среднемировых показателей. Среднее количество осадков за то же время уменьшилось на 7-8%. Число жарких дней в году увеличилось на 20 за 40 лет. Кроме того, 10 самых жарких годовых периодов за 80 лет наблюдений пришлись на период с 2005-й по 2020-й год.



Главный способ борьбы с опустыниванием и пыльными бурями - увеличение растительного покрова почвы, в том числе посадка лесов. Сейчас леса занимают 7,9% монгольской территории, власти хотят увеличить этот показатель до 8,6% в ближайшие четыре года.



«Саксаульные леса играют важную роль в защите аридных и пустынных экосистем. Увеличение площади таких лесов и их посадка в Гоби на юге Монголии и других районах действительно может помочь снизить темпы опустынивания и интенсивность пыльных бурь», - пояснил чиновник. С 2005 года в Монголии работает программа «Зеленая стена» по увеличению растительного покрова в Гоби. Алтангэрэл Энхбат добавил, что Улан-Батор заинтересован в сотрудничестве в этой сфере со своими соседями - с Россией и Китаем.



В середине марта мощная пылевая буря обрушилась на Монголию, север Китая, в том числе Пекин, КНДР и Республику Корея. Китайские специалисты сообщили, что песчаная буря пришла из Монголии, в которой из-за этого природного явления умерли 9 человек. 30 марта мельчайшие частицы песка из Монголии были обнаружены в Токио.



Фото: russian.news.cn Главным фактором более частых пыльных бурь в Монголии в последние годы стало связанное с изменением климата увеличение площади пустынь. Такое мнение высказал в интервью агентству Синьхуа представитель министерства окружающей среды и туризма страны, сообщает ТАСС «Если разделить все случаи опустынивания по вызвавшему их фактору, природному или антропогенному, то окажется, что большинство случаев приходится на природные факторы и изменение климата. В последние годы в Монголии значительно участились песчаные бури - природные катаклизмы, вызванные климатом», - сказал Алтангэрэл Энхбат, возглавляющий департамент по вопросам изменения климата в министерстве окружающей среды и туризма.Он напомнил, что в Монголии резко континентальный климат, и она входит в число стран наиболее уязвимых перед угрозой глобального потепления. Помимо этого, к настоящему времени 76,8% территории Монголии оказалось подвержено опустыниванию, и ситуация, скорее всего, будет только ухудшаться. По словам Алтангэрэла Энхбат, за последние 80 лет средняя температура в Монголии выросла на 2,25 градуса Цельсия, что почти в три раза больше среднемировых показателей. Среднее количество осадков за то же время уменьшилось на 7-8%. Число жарких дней в году увеличилось на 20 за 40 лет. Кроме того, 10 самых жарких годовых периодов за 80 лет наблюдений пришлись на период с 2005-й по 2020-й год.Главный способ борьбы с опустыниванием и пыльными бурями - увеличение растительного покрова почвы, в том числе посадка лесов. Сейчас леса занимают 7,9% монгольской территории, власти хотят увеличить этот показатель до 8,6% в ближайшие четыре года.«Саксаульные леса играют важную роль в защите аридных и пустынных экосистем. Увеличение площади таких лесов и их посадка в Гоби на юге Монголии и других районах действительно может помочь снизить темпы опустынивания и интенсивность пыльных бурь», - пояснил чиновник. С 2005 года в Монголии работает программа «Зеленая стена» по увеличению растительного покрова в Гоби. Алтангэрэл Энхбат добавил, что Улан-Батор заинтересован в сотрудничестве в этой сфере со своими соседями - с Россией и Китаем.В середине марта мощная пылевая буря обрушилась на Монголию, север Китая, в том числе Пекин, КНДР и Республику Корея. Китайские специалисты сообщили, что песчаная буря пришла из Монголии, в которой из-за этого природного явления умерли 9 человек. 30 марта мельчайшие частицы песка из Монголии были обнаружены в Токио.Фото: russian.news.cn