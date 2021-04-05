Дело Сергея Красикова обсуждалось в Общественной палате России

Участники дискуссии призвали активизировать поддержку инспектора заповедника, оказавшегося под следствием после задержания браконьеров
Ситуация вокруг государственного инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, задержавшего браконьеров, но оказавшегося под следствием, стала темой обсуждения в Общественной палате России. Здесь состоялся круглый стол «Взаимодействие региональных ассоциаций особо охраняемых природных территорий: опыт и перспективы развития», сообщили в Байкальском заповеднике. Сергей Красиков был приглашен на круглый стол.
О роли и значении общественного участия высказался Игорь Шпиленок. Известный специалист заповедного дела, фотограф дикой природы, сам бывавший в Алтачейском заказнике, отметил, что семья Красиковых – настоящие, преданные всей душой заповедному делу люди. Он назвал уголовное дело против выполнявшего свою работу государственного инспектора явной несправедливостью, но, в то же время, индикатором, показавшим, насколько сильна общественная поддержка в стране. «Эта ситуация показала нам отношение людей, думающих о стране, о природе. Это база для нашей поддержки. Важная задача для нас – активизировать эту базу поддержки», - сказал он.
Многие эксперты высказали предложения по защите профессиональных интересов государственной инспекции в области охраны окружающей среды.
В завершении дискуссии директор Байкальского заповедника Василий Сутула рассказал коллегамо текущем положении дела Сергея Красикова и напомнил об аналогичном случае, когда в 2019 году был совершен умышленный наезд на государственного инспектора, однако браконьеры сумели избежать наказания. Василий Сутула выразил надежду, что на этот раз нарушителям не удастся уйти от ответственности. Медийная поддержка, поддержка общественных организаций и, самое главное, сотен тысяч неравнодушных людей помогут добиться торжества справедливости.
Сергей Красиков, приглашенный на круглый стол, выразил благодарность всем, кто прямо или косвенно на протяжении этого тяжёлого пути поддерживает его.
«Когда эта резонансная ситуация началась, и когда завели уголовное дело, было крайне неожиданно, что у людей такая сплоченность, и не только у людей, у всего нашего заповедного братства. И даже тех людей, которые просто неравнодушны к природе. Все встали на мою сторону с целью решить эту проблему. Я очень рад и благодарен всем людям, которые подписывали петицию, писали посты в интернете. Благодарен и рад, что люди так относятся к природе, что не равнодушны к ней. Вся моя семья благодарна за то, что никто не остался в стороне, и все встали на мою защиту, на нашу сторону», - подчеркнул инспектор.
Фото: baikalzapovednik.ru
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