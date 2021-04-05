Виновником ДТП на автотрассе «Байкал» стал водитель из Бурятии

Они и водитель из Самарской области погибли в результате лобового столкновения двух фур



Одним из погибших накануне в крупном ДТП на федеральной автотрассе «Байкал» оказался 34-летний житель Самарской области. Он управлял автомобилем «ДАФ» с полуприцепом, сообщает сегодня ГИБДД Бурятии.



А не справился с управлением автомобилем «Фретлайнер», по предварительной версии, 60-летний водитель Бурятии. Следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в 20 километрах от села Клюевка, накнуне около 15:45 он выехал на полосу встречного движения где, совершил столкновение с автомобилем «ДАФ».



После этого произошло возгорание транспортных средств. Как сообщал «Номер один», в



Фото: ГИБДД Одним из погибших накануне в крупном ДТП на федеральной автотрассе «Байкал» оказался 34-летний житель Самарской области. Он управлял автомобилем «ДАФ» с полуприцепом, сообщает сегодня ГИБДД Бурятии.А не справился с управлением автомобилем «Фретлайнер», по предварительной версии, 60-летний водитель Бурятии. Следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в 20 километрах от села Клюевка, накнуне около 15:45 он выехал на полосу встречного движения где, совершил столкновение с автомобилем «ДАФ».После этого произошло возгорание транспортных средств. Как сообщал «Номер один», в результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия Фото: ГИБДД