05.04.2021
Виновником ДТП на автотрассе «Байкал» стал водитель из Бурятии

Виновником ДТП на автотрассе «Байкал» стал водитель из Бурятии

Они и водитель из Самарской области погибли в результате лобового столкновения двух фур  

Одним из погибших накануне в крупном ДТП на федеральной автотрассе «Байкал» оказался 34-летний житель Самарской области. Он управлял автомобилем «ДАФ» с полуприцепом, сообщает сегодня ГИБДД Бурятии.

А не справился с управлением автомобилем «Фретлайнер», по предварительной версии, 60-летний водитель Бурятии. Следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в 20 километрах от села Клюевка, накнуне около 15:45 он выехал на полосу встречного движения где, совершил столкновение с автомобилем «ДАФ».

После этого произошло возгорание транспортных средств. Как сообщал «Номер один», в результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия.

Фото: ГИБДД
ДТП жертвы фуры
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