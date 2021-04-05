Виновником ДТП на автотрассе «Байкал» стал водитель из Бурятии

Они и водитель из Самарской области погибли в результате лобового столкновения двух фур
Одним из погибших накануне в крупном ДТП на федеральной автотрассе «Байкал» оказался 34-летний житель Самарской области. Он управлял автомобилем «ДАФ» с полуприцепом, сообщает сегодня ГИБДД Бурятии.
А не справился с управлением автомобилем «Фретлайнер», по предварительной версии, 60-летний водитель Бурятии. Следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в 20 километрах от села Клюевка, накнуне около 15:45 он выехал на полосу встречного движения где, совершил столкновение с автомобилем «ДАФ».
После этого произошло возгорание транспортных средств. Как сообщал «Номер один», в результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия.
Фото: ГИБДД
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