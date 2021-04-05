В Улан-Удэ денежную компенсацию получат дольщики ООО «Шэнэсэн»

Это уже второй объект, дольщикам которого возместят деньгами ожидавшиеся квартиры



В Улан-Удэ дольщики ООО «Шэнэсэн» получат денежную компенсацию в самое ближайшее время. Соответсвующее решение принято на наблюдательном совете «Фонда защиты граждан-участников долевого строительства».



Сорок три участника долевого строительства ООО «Шэнэсэн» в составе 20 семей ожидавших свой дом по улице Столичной могут обратиться в уполномоченный банк за выплатой возмещения. Сумма возмещения для каждого считается индивидуально составляет коммерческую тайну. Денежные средства будут перечислены на указанный дольщиком счет в течение 10 рабочих дней после получения банком заявления.



Заявления дольщики могут направлять уже с понедельника, представив минимальный пакет документов. Подробная схема опубликована на сайте регионального Фонда поддержки дольщиков Бурятии, сообщили в минстрое республики.



Это уже второй объект в 2021 году, участники долевого строительства которого получат денежные компенсации. В январе 2021 года получили выплаты еще несколько семей – участники долевого строительства ООО «РегионЖилСтрой».



Ранее на рассмотрение наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд защиты граждан-участников долевого строительства» были направлены документы по трем объектам: ООО «Сити-Строй», ООО ПСК «Тамир», ООО «Шэнэсэн».



Ожидаются протоколы наблюдательного совета по объектам застройщиков ООО «Сити-Строй» и ООО ПСК «Тамир».



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy



