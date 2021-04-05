В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 36 286

Всего выздоровели от коронавируса в республике 34 668 человек





Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 286. Это на 46 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (19 264) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 794 человек, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 46 новых случаев коронавируса: 36 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 555 человек.



В стационарах получает лечение 468 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 316. В отделениях реанимации находится 67 пациентов (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ 28 пациентов (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 20.



Амбулаторное лечение проходят 356 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 34 668 (+21) человек



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 669 коек, занято – 468, свободно – 201 койка. Занятость коечного фонда составляет 69,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 753 человек, с нарастающим итогом – 911 643 человек.



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