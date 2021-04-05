В Бурятии открылся сезон лесных пожаров

В республике обнаружены возгорания в Тункинском национальном парке



В Бурятии в Тункинском национальном парке вчера обнаружили два лесных пожара. Они возникли из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь лесных пожаров – 17 гектаров, 5 из которых на площади, покрытой лесами. В тушении участвуют 15 человек из числа лесной охраны и пять единиц лесопожарной техники.

На утро 5 апреля один лесной пожар ликвидирован, второй локализован – продолжается его дотушивание.



Первый лесной пожар в республике был обнаружен 3 апреля вечером в Иволгинском районе. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,02 гектара. В тушении принимали участие 7 сотрудников лесной охраны и три единицы лесопожарной техники. Через два часа лесной пожар был ликвидирован.



Фото: РАЛХ

